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House of the Dragon temporada 3: estreno, fecha y todo sobre la serie más esperada de junio

Todo apunta a que el regreso de los Targaryen y sus dragones no será discreto: se tratará de una guerra abierta por el poder, la legitimidad y el futuro del Trono de Hierro

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 17:20
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El regreso de los dragones está cada vez más cerca. Tras casi dos años de espera, la tercera temporada de House of the Dragon ("La casa del dragón") se perfila como uno de los estrenos televisivos más esperados del año y el gran acontecimiento seriéfilo de junio, con el que HBO busca consolidar el dominio del universo derivado de Game of Thrones.

 Foto: Instagram.
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La serie, ambientada casi 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, continúa expandiendo la historia de la dinastía Targaryen en medio de la brutal guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, un conflicto que ha ido escalando progresivamente y que, según adelantan sus responsables, alcanzará en esta nueva entrega su punto más explosivo.

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La tercera temporada llegará con el peso de responder a las expectativas que dejó su antecesora, especialmente tras un final que apostó más por la tensión política y la construcción de alianzas que por las grandes batallas.

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Ahora, HBO promete un giro hacia una narrativa mucho más bélica, con enfrentamientos de mayor escala y un uso más intensivo de los dragones como arma de guerra.

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Uno de los puntos más comentados entre los seguidores de la saga es que esta entrega adaptaría algunos de los momentos más intensos del material original Fire & Blood, incluido el inicio de batallas decisivas que marcarán el rumbo del conflicto entre los bandos de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower.

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De acuerdo con la información disponible, la tercera temporada de la serie tiene previsto su estreno el 21 de junio de 2026 en Estados Unidos, mientras que llegará a plataformas internacionales como HBO Max en Europa y Latinoamérica el 22 de junio, con un total de ocho episodios.

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Este calendario sitúa a la producción como uno de los grandes lanzamientos del verano televisivo, en un periodo en el que la plataforma busca reforzar su catálogo de grandes franquicias.

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Desde su debut, House of the Dragon ha mantenido el interés global por el universo creado por George R. R. Martin, convirtiéndose en una de las pocas series capaces de sostener la atención masiva de la audiencia en la era del streaming fragmentado.

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El éxito de la serie no solo ha radicado en su conexión directa con Game of Thrones, sino también en su capacidad para construir nuevos personajes centrales, como Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Daemon Targaryen (Matt Smith) y Alicent Hightower (Olivia Cooke), cuyas decisiones han definido el rumbo del conflicto político y familiar.

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La nueva temporada también incorporará nuevos personajes clave que ampliarán las alianzas, traiciones y tensiones dentro de Poniente, en un escenario cada vez más inestable.

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El fenómeno alrededor de la serie no ha dejado de crecer entre temporadas. En redes sociales, los seguidores han convertido cada avance, filtración o declaración del elenco en objeto de análisis, alimentando teorías sobre quién logrará imponerse en la guerra civil Targaryen.

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El cierre de la segunda temporada dejó varias líneas abiertas que ahora deberán resolverse en esta nueva entrega, lo que ha incrementado la presión sobre los guionistas y la producción de HBO para ofrecer una temporada más ambiciosa tanto en narrativa como en espectáculo visual.

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Además, la apuesta por batallas más grandes y la presencia de más dragones en acción refuerzan la idea de que esta será la temporada más costosa y compleja de la serie hasta el momento.

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El universo televisivo de Westeros continúa expandiéndose mientras HBO mantiene en desarrollo nuevas producciones derivadas del mundo creado por George R. R. Martin.

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Sin embargo, House of the Dragon sigue siendo la pieza central de este ecosistema, la serie llamada a sostener el legado de una de las franquicias más influyentes de la televisión moderna.

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Con su tercera temporada, la producción no solo busca continuar la historia de los Targaryen, sino también reafirmarse como uno de los grandes fenómenos culturales del streaming actual.

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