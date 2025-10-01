Guns N' Roses en El Salvador: hondureños se preparan para el concierto

Tegucigalpa, Honduras.- Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverán a encender los escenarios de Centroamérica. Y aunque Honduras no forma parte del itinerario de la banda, la oportunidad está al alcance de muchos.

Como se anunció hace un tiempo, Guns N’ Roses ofrecerá un concierto en El Salvador el próximo sábado 4 de octubre en el Estadio Cuscatlán, como parte de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. La noticia ha causado una enorme expectativa entre los fanáticos salvadoreños y hondureños por igual. Y es que, para muchos amantes del rock en Honduras, este show representa una oportunidad irrepetible para ver a una de las agrupaciones más emblemáticas del género, sin necesidad de viajar fuera de la región.

Legendarios del rock

Guns N’ Roses, fundado en Los Ángeles en 1985, marcó una época con himnos inmortales como Sweet Child O’ Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle y November Rain.

Su estilo inconfundible, su energía en el escenario y la poderosa voz de Axl Rose han convertido cada concierto en una experiencia cargada de nostalgia y adrenalina. El recital en San Salvador promete un recorrido por los grandes éxitos que definieron su carrera, además de algunos temas incluidos en las últimas giras de la banda. La presencia de Slash con su inconfundible guitarra es uno de los elementos más esperados por los seguidores. Los boletos están disponibles a través de todoticket.com, con precios que oscilan entre 75 y 275 dólares, dependiendo de la localidad. Las zonas Ultra Amex, Platinum y VIP figuran entre las más solicitadas.

Honduras será parte

A pocos días del evento, cientos de fanáticos hondureños han confirmado su viaje hacia El Salvador. Muchos se organizan en grupos, tours y caravanas desde Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país, con la emoción de presenciar un espectáculo que pocas veces llega tan cerca.

El trayecto terrestre entre Honduras y San Salvador, de entre cinco y siete horas según la ruta, convierte el viaje en una escapada perfecta para disfrutar del fin de semana con música, rock y mucha historia sobre el escenario.

