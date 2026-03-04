Las guerreras K-Pop ofrecerán show en Honduras: lugar, fecha y otros detalles

Tegucigalpa, Honduras.- Si en su casa hay una pequeño fanático del K-pop, marzo trae una razón más que suficiente para marcar el calendario. Las Guerreras K-Pop llegan a Honduras con un show en vivo lleno de música y diversión para toda la familia, pensado especialmente para niños, niñas y fans del K-pop de todas las edades. Presentado por Banco Atlántida, el espectáculo llegará primero a San Pedro Sula el sábado 14 de marzo, con función en el Teatro Francisco Saybe a las 3:00 p.m. Al día siguiente, domingo 15 de marzo, la gira se mueve a Tegucigalpa para una segunda función en Chiminike, también a las 3:00 p.m. Dos escenarios, dos oportunidades para que los más pequeños del hogar vean cobrar vida a sus personajes favoritos de la cinta de Netflix.

La propuesta va más allá de un concierto convencional. El show combinará pulidas coreografías, música contagiosa y una producción de primer nivel que los organizadores describen como una experiencia diseñada para encantar a todos los asistentes, sin importar la edad. A eso se suma la presencia de los Saja Boys, los personajes masculinos que complementan el universo de las Guerreras y que, para muchos pequeños fans, son razón suficiente por sí solos para no perderse el espectáculo. Las Guerreras K-Pop es una producción animada que sigue a un grupo musical coreano conformado por chicas que llevan una vida secreta como cazadoras de demonios, una premisa que mezcla con habilidad el centro del pop coreano con la acción y la aventura. Esa combinación disparó su popularidad entre el público infantil y juvenil de toda la región, y Honduras no ha sido la excepción.

Esa combinación disparó su popularidad entre el público infantil y juvenil de toda la región, y Honduras no ha sido la excepción. El show recrea los momentos más icónicos del género con un performance vocal de alto nivel, cambios de vestuario y una narrativa pop contemporánea que conecta con fans de todas las edades. Quienes han asistido a funciones en otros países destacan la interacción con el público y la calidad del despliegue escénico como los puntos más memorables de la noche.

Precio de los boletos

La producción estará a cargo de BMP, empresa que también promueve el evento en Honduras junto a Fun Capital. Las entradas ya están a la venta a través de Fun Capital y BMTickets, con dos opciones de localidad para ambas funciones. La Zona Atlántida tiene un precio de L 1,695, mientras que la zona Soda Pop está disponible a L 1,187.

