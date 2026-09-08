El Genio de "Aladdín" cambia de género por primera vez en su historia

Broadway, Nueva York.- Sherri Shepherd se convertirá en la primera mujer en dar vida al Genio de la lámpara en "Aladdín", un personaje que durante más de tres décadas de historia y 11 montajes de Disney había recaído exclusivamente en actores hombres. El debut será presentado en Broadway, según confirmó la compañía hoy en un anuncio poco común dentro de las producciones más longevas de la cartelera neoyorquina.

La actriz, comediante y presentadora, conocida por su paso como copresentadora de The View entre 2007 y 2014, subirá al escenario del New Amsterdam Theatre el próximo 16 de octubre y se mantendrá en el papel hasta el 3 de enero de 2027, según informó Disney Theatrical Group.



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El anuncio llega apenas unos meses después de que la producción sumara al listado de intérpretes que han encarnado al personaje desde su estreno en Broadway en 2014, entre ellos James Monroe Iglehart, ganador de un premio Tony por el rol, así como Major Attaway, Michael James Scott y Caleb A. Barnett. Shepherd, ganadora de un Daytime Emmy y de un NAACP Image Award, no es una desconocida para los escenarios de Manhattan. En 2014 formó parte del elenco de Cinderella, donde interpretó a la madrastra, y también ha sumado créditos en producciones fuera del circuito principal como Love, Loss and Wath I Wore y My First Ex Husban, de Joy Behar. En el comunicado oficial difundido por la compañía, Shepherd describió el momento como una meta cumplida. "Unirme a 'Aladdín' en Broadway es un sueño hecho realidad, y un honor increíble", expresó. "El Genio es un personaje tan icónico, y estoy más que emocionada de aportar mi propia energía, humor, corazón y un poco de magia a este papel", agregó la actriz, quien confía en que su interpretación deje una huella particular entre los espectadores.