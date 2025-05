Gary Sinise, Mac de CSI NY, rompe el silencio tras la muerte de su hijo por cáncer

“No quería que Mac pensara en el próximo tratamiento ni que se preocupara. Así que pensaba en el cáncer todo el tiempo. Intentas aliviar el dolor. A veces sentía que no podía hacer lo suficiente, o que no sabía qué hacer. Entonces rezas un poco, te levantas y vuelves a la lucha", expresó, con la voz quebrada.

El actor, quien también lidera desde 2011 la Fundación Gary Sinise -dedicada a ayudar a veteranos, socorristas y sus familias, encuentra en ese trabajo parte del consuelo para sobrellevar la ausencia de su hijo. “He abrazado a muchos niños que han perdido a su madre o a su padre. He estado con personas que han perseverado en momentos difíciles. Me ha dado fuerza. Sin duda, Dios me preparó bien para afrontar nuestra pérdida”.

Desde su retiro en 2020, Sinise ha mantenido un perfil bajo. Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2021, durante el Concierto Nacional del Día de los Caídos en Washington D.C. Aunque el mundo lo recuerda por películas como Apolo 13, La milla verde y CSI: NY, hoy Gary Sinise prefiere estar con su familia.