Tras 45 años de éxitos, Galy Galiano anuncia su retiro de los escenarios

Bogotá, Colombia.- El cantante colombiano Galy Galiano, ícono de la música romántica en América Latina, asegura en una entrevista con EFE que se retira de los escenarios "en el momento justo", tras 45 años de carrera, mientras observa con cautela los cambios de la industria musical, como el avance de la inteligencia artificial (IA).

"La tecnología avanza, el mundo cambia y la música también", afirma el artista de 67 años, al reflexionar sobre el impacto de la IA en la creación musical, en momentos en que se prepara para cerrar definitivamente su etapa sobre los escenarios.

Como compositor, Galiano considera "complejo" el impacto de la IA en la industria musical, aunque reconoce que la tecnología ya forma parte del presente.

"La esencia del artista, el sentimiento y la experiencia humana siguen siendo fundamentales y no pueden ser reemplazados", puntualiza.

Asimismo, observa con naturalidad el cambio del panorama musical colombiano, muy distinto al de los tiempos en los que comenzó su carrera musical, pero admite que la transformación "es parte del paso del tiempo", y en ese contexto, considera que el reguetón, hoy dominante en la escena, "hace parte de esa evolución".