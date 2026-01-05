  1. Inicio
Daddy Yankee regresa a Honduras en nuevo concierto: aquí los detalles

Daddy Yankee anunció oficialmente su retiro de la música urbana y de los grandes escenarios al concluir su gira de despedida en 2022, pero esta noticia parece cambiarlo todo

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 10:32
Aunque muchos fans recuerdan con emoción el concierto de "La última vuelta world tour" en 2022 —que fue anunciado como la gira de despedida del Big Boss— ahora está confirmado que Daddy Yankee volverá a presentarse en vivo tras esa pausa.

Daddy Yankee anunció oficialmente su retiro de la música urbana y de los grandes escenarios al concluir su gira de despedida y su álbum Legendaddy en 2022, reafirmando que dejaría atrás el reguetón comercial para enfocarse en su fe y vida personal.

Desde entonces, ha habido señales de que el artista no se alejaría por completo del público. En octubre de 2025 regresó a los escenarios para cantar en los Premios Billboard de la Música Latina, marcando su primer show importante tras casi dos años de pausa.

También ha lanzado nueva música con mensajes más personales y espirituales, reflejando su evolución artística y de vida.

El anuncio de Daddy Yankee regresando a Honduras después de su concierto en 2022 llega en un momento en que el artista está redefiniendo lo que significa “volver a los escenarios”. Aunque aún no hay detalles oficiales completos sobre el setlist o concepto del show.

Es probable que el espectáculo no sea simplemente una repetición de la gira anterior, sino una nueva etapa artística, que puede mezclar su repertorio clásico con su música más reciente o enfocada en otros temas.

El regreso al escenario no solo responde a la demanda de fans, sino también a la invitación de la industria para celebrar su legado y su impacto en la música latina.

La respuesta ha sido mayoritariamente positiva, aunque muchos reconocen la ironía de que un concierto anunciado como “despedida” en 2022 ahora dé paso a una nueva presentación en vivo.

Esto ha generado expectativas y curiosidad sobre cómo será la experiencia en 2026 —si será una celebración de su carrera, un mensaje más íntimo o un híbrido entre ambos.

"Honduras, ¿Estás listo? Nos vemos pronto. Pronto más información", fue todo lo publicado por la página Conciertos Honduras, junto a una imagen del legendario reguetonero.

Cabe mencionar que Daddy Yankee no ha hecho ninguna revelación sobre esta próxima parada en Honduras. Pero sus seguidores están al pendiente de que anuncie futuras fechas.

¿Está listos para cantar y bailar,o cree que Daddy Yankee traerá esta vez únicamente su propuesta cristiana?

