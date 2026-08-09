Frankie Grande respalda a su hermana Ariana tras el anuncio de su retiro temporal

Los Ángeles, Estados Unidos.- Frankie Grande volvió a mostrar su cercanía con su hermana Ariana Grande tras el anuncio del parón que la cantante tomará una vez finalice su gira actual. El bailarín compartió en Instagram un video de la artista interpretando "One Last Time" durante la parada de la gira "Eternal Sunshine" en Chicago, celebrada el jueves pasado. En la publicación, Frankie, de 43 años, escribió que estará junto a su hermana "hasta el fin de los tiempos" y expresó su orgullo por el momento que atraviesa. También describió la última presentación como una celebración de la trayectoria artística de Ariana y del vínculo construido con sus seguidores a lo largo de la gira.

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El clip muestra además a Frankie observando el espectáculo junto a la madre de ambos, Joan Grande, de 69 años. Ariana, de 33 años, inició la etapa norteamericana de su gira el 6 de junio en Oakland, California, y la cerró en Chicago la semana pasada. A través de redes sociales, la cantante agradeció a sus seguidores por los meses compartidos y expresó su gratitud por la experiencia vivida durante esta parte del recorrido. Según informó su representante a la revista People, la artista planea tomarse un descanso de las apariciones públicas tras culminar la gira, en medio del escrutinio constante que ha enfrentado en los últimos meses, parte de él vinculado a comentarios sobre su físico.