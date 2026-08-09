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Frankie Grande respalda a su hermana Ariana tras el anuncio de su retiro temporal

La cantante cerró la etapa norteamericana de su gira en Chicago y prepara un descanso de las apariciones públicas, una decisión que su hermano Frankie respaldó públicamente

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 16:28
Frankie Grande respalda a su hermana Ariana tras el anuncio de su retiro temporal

Frankie Grande dedicó un mensaje a su hermana Ariana Grande tras conocerse que la cantante se alejará temporalmente de la vida pública una vez concluya la gira "Eternal Sunshine".

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Frankie Grande volvió a mostrar su cercanía con su hermana Ariana Grande tras el anuncio del parón que la cantante tomará una vez finalice su gira actual. El bailarín compartió en Instagram un video de la artista interpretando "One Last Time" durante la parada de la gira "Eternal Sunshine" en Chicago, celebrada el jueves pasado.

En la publicación, Frankie, de 43 años, escribió que estará junto a su hermana "hasta el fin de los tiempos" y expresó su orgullo por el momento que atraviesa. También describió la última presentación como una celebración de la trayectoria artística de Ariana y del vínculo construido con sus seguidores a lo largo de la gira.

Instagram

El clip muestra además a Frankie observando el espectáculo junto a la madre de ambos, Joan Grande, de 69 años.

Ariana, de 33 años, inició la etapa norteamericana de su gira el 6 de junio en Oakland, California, y la cerró en Chicago la semana pasada. A través de redes sociales, la cantante agradeció a sus seguidores por los meses compartidos y expresó su gratitud por la experiencia vivida durante esta parte del recorrido.

Según informó su representante a la revista People, la artista planea tomarse un descanso de las apariciones públicas tras culminar la gira, en medio del escrutinio constante que ha enfrentado en los últimos meses, parte de él vinculado a comentarios sobre su físico.

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Una fuente cercana señaló además que la cantante ha estado sometida a un ritmo de trabajo intenso, aunque disfruta de sus presentaciones recientes y de haber vuelto a los escenarios.

Ariana retomará su gira el 15 de agosto con la etapa internacional, que incluirá varias fechas en el O2 Arena de Londres hasta el 1 de septiembre. La artista también dejó su participación en la producción "Sunday in the Park with George", prevista para estrenarse en el Barbican Centre de Londres en el verano de 2027.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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