Frankie Grande, hermano de Ariana Grande, sufre accidente en Broadway

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Frankie Grande, de 43 años y medio hermano de la cantante Ariana Grande, confirmó que atraviesa un proceso de recuperación después de sufrir una conmoción cerebral durante una función del musical "Titanique", la producción inspirada en la película Titanic que se presenta actualmente en Broadway. El percance ocurrió el pasado 2 de julio, en medio de una de las escenas más comentadas del espectáculo. Grande interpreta un personaje que toma el control del llamado Ship of Dreams mientras suena la canción I Drove All Night. La coreografía incluye un momento en el que el actor lanza al aire un timón de color rosa brillante y luego lo atrapa con las manos, un gesto que ha repetido función tras función sin contratiempos.

Esa noche, sin embargo, el movimiento no salió como lo tenía ensayado. El objeto cayó directo sobre su rostro antes de que lograra sujetarlo, un tropiezo que él mismo describió con su característico sentido del humor en una publicación de Instagram compartida el 5 de julio. "En el momento estelar del jueves, lancé la rueda al aire... ¡y mi nariz la atrapó antes que mis manos! ¡Resulta que ser gay no me da superpoderes para atrapar cosas!", escribió junto a fotografías donde se aprecian hematomas alrededor de su ojo izquierdo y sobre el puente nasal.

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Pese al dolor evidente, el actor decidió continuar con la representación hasta el final y solo después buscó atención médica. Ahí se determinó que el impacto le había provocado una conmoción cerebral, además de contusiones en el rostro y cortes que llegaron a sangrar. Como medida de precaución, Grande se ausentó de las funciones programadas durante el fin de semana para enfocarse en su recuperación.