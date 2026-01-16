Farruko: Del taller mecánico a "romper estigmas" con su línea Carbonabis

Puerto Rico.- El artista urbano puertorriqueño Farruko trata de "romper estigmas" al presentar su primera línea de cannabis medicinal, Carbonabis, que busca ofrecer un "mejor estilo de vida" a pacientes con condiciones crónicas como padece él. "Se me dio la oportunidad de este sueño. Era algo que ya llevaba coqueteando hace rato con la idea de poder hacer cosas con propósito, como la música, el taller, la moto y ahora el cannabis", dijo Farruko en entrevista con EFE en 167motorsports, su compañía de mecánica de vehículos y motoras en Bayamón, municipio vecino a San Juan. Según explicó Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, a través de sus 15 años de carrera musical continuamente trata de "romper parámetros y estigmas", tanto en lo personal como en lo musical, expandiendo su nombre y marca a nivel comercial, como su sello disquero Carbon Fiber Music.

Lo natural es mejor que lo químico

Para Farruko, el cannabis tiene como fin "buscarle un mejor estilo de vida" al paciente que padece de alguna enfermedad crónica y "darle una alternativa de usar un producto más natural", descartando los medicamentos. "Lo natural siempre va a funcionar más que lo químico. Hay un estigma, una falta de educación" sobre el uso del cannabis, aseguró el cantante. El intérprete de éxitos como 'Pepas', 'Calma Remix' con Pedro Capó, 'Krippy Kush' con Bad Bunny o 'Delincuente' con Anuel AA, destacó que Carbonabis está desarrollada para apoyar a pacientes que enfrentan condiciones como cáncer, fibromialgia y dolor crónico, tal y como le ocurre a él mismo. Farruko, según dijo, sufre desde sus 25 años -teniendo ahora 34- de gota, artritis rematoidea, pie plano, fascitias plantar, entre otras condiciones, en su pierna derecha, lo que en ocasiones le ha limitado a caminar o desplazarse en los escenarios hasta llevarlo a usar un bastón.

Medicamentos ya no eran una opción

Para contrarrestar los dolores musculares y dolencias, su médico le recetaba relajantes musculares y antiinflamatorios que le aliviaban, pero le provocaban molestias estomacales. Ante ello, empezó a cuestionar al médico las razones por las que no se recuperaba del todo y le consultó sobre el uso del cannabis medicinal, al tiempo que también mejoraba su alimentación. "Mis condiciones son degenerativas. No se sana, pero se puede tratar", afirmó el artista, cuyo abuelo también sufría de algunas de las mismas condiciones.

Como una manera de ayudar a otros con similares dolencias, Farruko se dio a la tarea de estudiar sobre las aportaciones positivas y médicas que tiene el cannabis. Por el momento, algunos de los productos que vende Carbonabis, elaborados en una fábrica en Mayagüez (oeste), son la flor de cannabis, gummies, en vape, un ungüento y chocolates. El anuncio de Farruko de su línea de cannabis medicinal se da casi cuatro años después de haber anunciado que se había convertido al cristianismo, lo que ha provocado críticas de parte de creyentes que condenan el uso de la yerba.