Natti Natasha, Boza, Sech y Farruko se suman a Premios Juventud 2025

Miami, Estados Unidos.- La cantante dominicana Natti Natasha y una serie de artistas que rendirán tributo a Panamá inaugurarán la 22 entrega anual de los Premios Juventud.

Estos se celebrarán por primera vez en el país centroamericano el próximo 25 de septiembre.

La artista dominicana, los panameños Boza, Nando Boom, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech, el puertorriqueño Farruko y el estadounidense Willie Colón participarán en la apertura de la ceremonia con sus principales éxitos.

En complemento destacará un homenaje a los sonidos de Panamá, informó este martes la organización en un comunicado.

Algunos de los temas que se interpretarán son 'Ellos benia Dem bow', de Nando Boom y Natti Natasha; 'Señorita a mí me gusta su style', de Los Rabanes; y 'Ella' de Boza, entre otros.