  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Exnovia de Diddy asegura que la fiscalía la presionó para presentarse como “víctima”

Virginia Huynh, de 33 años, asegura que estaba preparada para testificar en el juicio pero que su abogado le informó de que finalmente no la llamarían a declarar

  • 02 de octubre de 2025 a las 16:07
Exnovia de Diddy asegura que la fiscalía la presionó para presentarse como “víctima”

El rapero conocerá mañana viernes su sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.

 Foto: Shutterstock.

Nueva York, Estados Unidos.- Virginia Huynh, que mantuvo una relación sentimental con el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, asegura que fue "presionada" por la fiscalía para sentirse "una víctima" del músico.

Diddy será sentenciado mañana en Nueva York sin el peso de la cadena perpetua

En una carta presentada al juez federal Arun Subramanian la noche del miércoles, Huynh indica que proporcionó a la fiscalía "toda la información" y las pruebas de las que disponía, incluyendo fotografías, videos y mensajes de texto.

Sin embargo, en las reuniones con los fiscales se sintió "presionada" para sentirse como "una víctima": "Les dije que no lo era, pero insistieron en que sí".

Según Huynh, también conocida como Gina, la fiscalía concluyó que había sido víctima de tráfico sexual y que había participado en "prostitución forzada", algo con lo que dijo no estar de acuerdo.

La mujer, de 33 años, asegura que estaba preparada para testificar en el juicio pero que su abogado le informó de que finalmente no la llamarían a declarar.

Esta es la cantidad de años que Diddy podría pasar en prisión tras su condena

Combs fue hallado culpable el pasado julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero fue exonerado de los delitos más graves -tráfico sexual y crimen organizado-, que lo enfrentaban a cadena perpetua.

El rapero conocerá mañana viernes su sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.

Huynh, que mantuvo una relación de idas y venidas con Combs entre 2014 y 2019, figuraba como la "Víctima 3" en la acusación de la fiscalía, pero al comienzo del juicio los fiscales comunicaron al juez que no habían podido contactar con ella.

Aunque finalmente Gina no declaró ante el tribunal, otros testigos y víctimas que comparecieron en la corte aseguraron haber visto a Combs siendo violento con ella en 2015.

Juicio Sean 'Diddy' Combs: rapero es declarado culpable por dos delitos y se libra de cadena perpetua

En su misiva, Gina también subraya que Combs se ha mostrado "cooperativo y respetuoso" con las autoridades, y afirma que, en este último año, no se ha puesto en contacto con ella ni la ha hecho sentir "incómoda".

Además, considera que el artista seguirá cumpliendo las condiciones impuestas por el tribunal tras su puesta en libertad.

"No escribo esto para restar importancia a la gravedad de los cargos ni criticar a nadie, sino para expresar cómo me sentí durante la investigación y el juicio", agrega.

El pasado agosto, Huynh pidió la libertad bajo fianza para el que es ahora su expareja, asegurando que este "reconoció" sus errores y se comprometió a tomar "mejores decisiones en el futuro".

Revelan los apodos que Sean "Diddy" Combs utilizaba para referirse a Cassie Ventura

Otros conocidos y familiares del rapero, como compañeros de la prisión, exempleados y algunos de sus hijos, han escrito en los últimos días a Subramanian destacando la faceta "cariñosa" de Combs y pidiendo su libertad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias