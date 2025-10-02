Nueva York, Estados Unidos.- El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, será sentenciado mañana en Nueva York sin el peso de la cadena perpetua sobre sus hombros, tras ser exonerado de los cargos más graves que afrontaba. Combs, de 55 años, ha pedido comparecer ante el juez federal Arun Subramanian en la audiencia, una decisión inusual en el artista que durante el proceso judicial prefirió no pronunciarse. Los jurados le absolvieron el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Pero le declararon culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por los que enfrenta hasta 20 años de prisión. El equipo legal de Diddy -encabezado por el mediático Marc Agnifilo- solicitó recientemente al juez la anulación de estos dos cargos o bien la celebración de un nuevo juicio. Sin embargo, Subramanian rechazó este martes la propuesta y mantuvo la fecha de sentencia para mañana

Las propuestas de fiscalía y defensa

La fiscalía ha pedido para él no menos de once años en prisión por "décadas de abuso" y otras conductas delictivas en las que, aseguran, incurrió el rapero. En una carta enviada a Subramanian esta semana, la fiscalía apunta que Diddy requiere una pena sustancial porque "no muestra arrepentimiento" y "justifica sus abusos" como si estos fueran el resultado de relaciones mutuamente tóxicas. La recomendación de la fiscalía difiere notablemente de la de sus abogados, que han solicitado una sentencia de no más de 14 meses en prisión. En su caso, la defensa señala que Diddy debe ser sentenciado únicamente "por las razones por las que el jurado lo declaró culpable". El rapero permanece recluido en un centro penal de Brooklyn (Nueva York) desde su detención en septiembre de 2024, con lo que ya prácticamente habría cumplido la pena que piden para él sus abogados.

Víctimas y defensores de Diddy

El testimonio estrella de este juicio fue el de la cantante Cassie Ventura, que mantuvo una relación sentimental de idas y venidas con Combs durante once años. Durante el proceso, Ventura acusó a Diddy de agredirla física y sexualmente y de obligarla a participar en maratones sexuales con prostitutos a los que él mismo denominaba "freak offs".