Esta es la cantidad de años que Diddy podría pasar en prisión tras su condena

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Fiscalía federal de Estados Unidos ha solicitado que el productor musical Sean Combs, conocido como Diddy, sea condenado a más de once años de cárcel tras su reciente condena por delitos vinculados con la contratación y transporte de trabajadores sexuales. En un escrito presentado ante el tribunal de Nueva York los fiscales pidieron que se imponga una pena mínima de 135 meses de prisión (equivalente a algo más de once años), además de una multa de 500,000 dólares, según TMZ.

El juez Arun Subramanian será el encargado de dictar sentencia este viernes en Nueva York. Diddy, de 55 años, se enfrenta a un máximo de 20 años de cárcel, después de que un jurado lo declarara culpable de dos cargos por transportar a personas a través de diferentes estados para participar en encuentros sexuales. Los representantes del Ministerio Público sostienen que los hechos tienen una gravedad suficiente como para justificar una condena prolongada. Argumentan que casos similares han derivado en penas de más de una década y subrayan que el artista no ha mostrado arrepentimiento. Según el documento judicial, durante el juicio reconoció episodios de violencia y abuso, aunque después intentó trasladar la responsabilidad a sus víctimas.