Ovación para Joker: Folie à deux, en su estreno en el Festival de Venecia

Un reciente análisis ha revelado los finales de series de televisión más decepcionantes, sorprendiendo a muchos al no incluir en los primeros lugares a Game of Thrones ni a How I Met Your Mother. Aunque estos programas están en el top 10, es House of Cards el que se lleva la corona del peor final según la comparativa realizada por Bo McCready, quien analizó las calificaciones promedio de los episodios frente a los episodios finales en IMDb.