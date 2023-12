Emotivo mensaje de exnovia de Canserbero: “Siempre he seguido por él”

Comenzó su mensaje recordando los difíciles momentos que vivió los últimos años: “hace 8 años, o ya casi 9, que ocurrió un cambio en mi vida y no fue porque lo quise o cualquier otra cosa. Algo sumamente difícil, algo de entender y superar totalmente difícil”.

“Lo hice solo por luchar por él, por limpiar su imagen, demostrar lo que realmente era, una persona intachable, sincero, amable, cariñoso, caballero. Lo que realmente quería era ser feliz, tener una familia, su banda, vivir y estar en amor”, agregó.

La emotiva publicación culminó con deseos de paz para Canserbero y para sus seres queridos: “realmente me he sentido siempre en la mierda, pero siempre he surgido por él y por su verdad”.