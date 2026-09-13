Emmy 2026: The Pitt y Oscar Isaac buscan hacer historia

Los Ángeles, Estados Unidos.- El drama médico 'The Pitt', de HBO, regresa este año a los Emmy en busca de la gloria ante el impulso de la comedia de terror 'Widow's Bay', que domina en las categorías técnicas, y la irrupción del guatemalteco Oscar Isaac, que podría conseguir su primera estatuilla. La serie de Apple TV sobre un alcalde escéptico que dirige a los supersticiosos residentes de una isla maldita de Nueva Inglaterra recibió el pasado fin de semana ocho galardones en los apartados de categorías técnicas que lo sitúan a la cabeza de esta competición.

El desenlace tendrá lugar mañana lunes en la 78º edición de los premios que se celebran en el teatro Peacock de Los Ángeles a partir de las 17:00 hora local (01:00 del martes GMT). El proyecto lidera también la afrenta en la categoría de mejor serie de comedia contra 'Abbott Elementary', 'The Bear', 'Margot's Got Money Troubles', 'Nobody Wants This', 'Only Murders in the Building', 'Shrinking' y 'Hacks', la más nominada de este año con 24 candidaturas y la principal amenaza para arrebatarle el premio, según los pronósticos de la prensa especializada. Por su parte, la serie protagonizada por Noah Wyle parece tener el camino despejado para consagrarse de nuevo como el mejor proyecto de drama, una lucha en la que también se encuentran y 'The Diplomat', 'The Gilded Age', 'A Knight of the Seven Kingdoms', 'Paradise', Slow Horses' 'Your Friends and Neighbors' y 'Pluribus', su mayor rival.