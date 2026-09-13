Cynthia Erivo salta al banquillo con el estreno mundial de Prima Facie en Toronto

Toronto, Canadá.- La actriz británica Cynthia Erivo se coloca este domingo al otro lado de un sistema judicial que creía dominar en 'Prima Facie', adaptación cinematográfica del fenómeno teatral de Suzie Miller que llega al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con su estreno mundial. Erivo interpreta a Tessa, una brillante abogada británica procedente de una familia trabajadora que ha construido su carrera defendiendo, entre otros, a hombres acusados de delitos sexuales.

Su habilidad para desmontar testimonios y generar dudas en el tribunal forma parte de su éxito profesional hasta que ella misma sufre una agresión sexual y pasa de cuestionar a las denunciantes a depender de que el sistema crea su propia versión. La película, dirigida por Susanna White, convierte así el cambio de posición de Tessa en una reflexión sobre el consentimiento, la violencia sexual, el poder y la carga que recae sobre las víctimas dentro de los procesos judiciales. Miller conoce ese mundo desde dentro. Antes de dedicarse a la dramaturgia, estudió Derecho y ejerció como abogada, una experiencia que nutrió la obra, estrenada en Australia en 2019 y que posteriormente dio el salto al West End y a Broadway.