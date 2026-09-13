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Cynthia Erivo salta al banquillo con el estreno mundial de Prima Facie en Toronto

La aclamada obra teatral salta a la gran pantalla bajo la dirección de Susanna White, explorando con crudeza las grietas del sistema judicial frente a la violencia sexual

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 10:49
Cynthia Erivo salta al banquillo con el estreno mundial de Prima Facie en Toronto

Cynthia Erivo protagoniza el estreno mundial de Prima Facie en el Festival de Toronto, dando vida a una abogada brillante cuya vida da un giro drástico tras sufrir una agresión sexual.

 Foto: EFE

Toronto, Canadá.- La actriz británica Cynthia Erivo se coloca este domingo al otro lado de un sistema judicial que creía dominar en 'Prima Facie', adaptación cinematográfica del fenómeno teatral de Suzie Miller que llega al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con su estreno mundial.

Erivo interpreta a Tessa, una brillante abogada británica procedente de una familia trabajadora que ha construido su carrera defendiendo, entre otros, a hombres acusados de delitos sexuales.

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Su habilidad para desmontar testimonios y generar dudas en el tribunal forma parte de su éxito profesional hasta que ella misma sufre una agresión sexual y pasa de cuestionar a las denunciantes a depender de que el sistema crea su propia versión.

La película, dirigida por Susanna White, convierte así el cambio de posición de Tessa en una reflexión sobre el consentimiento, la violencia sexual, el poder y la carga que recae sobre las víctimas dentro de los procesos judiciales.

Miller conoce ese mundo desde dentro. Antes de dedicarse a la dramaturgia, estudió Derecho y ejerció como abogada, una experiencia que nutrió la obra, estrenada en Australia en 2019 y que posteriormente dio el salto al West End y a Broadway.

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La pieza se convirtió en un éxito internacional, ganó el premio Olivier a la mejor obra nueva y proporcionó a Jodie Comer, su protagonista teatral, los premios Olivier y Tony por su interpretación de Tessa.

Miller también escribió la adaptación cinematográfica, en la que el monólogo concebido para el escenario se amplía con nuevos personajes y situaciones.

Erivo explicó, cuando se anunció el proyecto, que le interesaba especialmente cómo la historia aborda las complejas conversaciones sobre el consentimiento, el abuso sexual y la legislación que los rodea, y señaló que, al leer el guion, comprendió que era un trabajo que consideraba importante asumir.

La actriz británica, nominada al Óscar por 'Harriet' y posteriormente por 'Wicked', está acompañada por Daniel Ings, Noma Dumezweni, Toheeb Jimoh y Simon Russell Beale.

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Redacción web
Agencia EFE

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