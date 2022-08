Elogiada por su voz, pero comparada con Yuridia por no conectar: Cesia se convierte en finalista de La Academia

No teniendo ningún aspecto técnico qué criticar, nuevamente, como en conciertos anteriores, arremetieron contra su falta de conexión con el público e incluso, le aconsejaron no cantar tan perfecto y relajarse para caerle bien a las personas que la ven y escuchan, pues al hacerlo, incluso pueden perdonar las falencias de entonación.

“Te dieron todo para una semifinal. Un lindo vestido que te queda muy bien, una canción que sabemos que la ibas a hacer bien, me pasa algo, que no hay manera de que yo me sensibilice ante tu interpretación. Yo jamás, con los años de carrera que tengo podré cantar hasta donde tú cantas, pero al menos debes de moverle la fibra a una persona que diga ‘yo quiero estar ahí’, pero me pasa que no me sensibilizo al escucharte”, comenzó diciendo Lolita Cortés.

Sin embargo, reconoció que la hondureña estará en la final, pues cuenta con el respaldo del público.

VEA TAMBIÉN: Las 15 cosas que nos ha enseñado Cesia Sáenz en su paso por La Academia

Por su parte, Ana Bárbara, dijo que “es extremadamente perfecto lo que sabes hacer”, además de resaltar que “muy pocas personas en el mundo pueden hacer eso, ni siquiera hubo un error, pero nunca olvides dejar en esa perfección un pedazo de tu alma”.

Acto seguido, Lolita interrumpió a la “Reina grupera” para acotar: “Sé que no lo entiendes ahorita, te juro, sé la frustración que debes estar sintiendo. ¿Sabes con quién nos pasó muchísimo?, con Yuridia, porque le exigíamos, yo le trataba de decir ‘es que no conectas’ y se enojaba y contestaba: ‘es que yo, no sé qué...’ Vieja, es lo que te estoy diciendo, cuando tú salgas lo vas a entender, no te frustres ahorita, cuando tú salgas lo vas a entender... Ya me pasó con Yuridia, (hoy) tiene una carrera impresionante, porque ella sabe quién es. Nunca pierdas, pero siempre busca motivar a uno”.

“Teníamos que decirlo, pero me encantas, me fascinas, me vuelves loca. Tu voz es bellísima”, agregó Ana Bárbara para finalizar su participación.

Luego, el director, Alexander Acha, pidió la palabra para decir que no estaba de acuerdo con los jueces y aseguró que con su interpretación Cesia estuvo a punto de sacarle una lágrima. Posteriormente, los maestros se pusieron de pie y ella comenzó a llorar conmovida, al saber que el grupo docente sí valoró su esfuerzo en hacer perfecta su presentación. Ante esto, el director se levantó de su lugar y fue a abrazarla.

Finalmente, Horacio Villalobos le pidió que se concentrara en el concurso: “Tenías todo para que yo lo lograra (conmoverse), te faltó un pelito, que fue conectar”, aseguró. Mientras que Arturo López Gavito, como en los primeros conciertos, le aconsejó quitar “su ego”.

Al final de la noche la hondureña fue llamada entre los finalistas que se disputarán el primer lugar en el concurso, pero su triunfo dependerá del voto del público.