"El fuego interior": El filme que expande los límites del cine hondureño hacia Iberoamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Hay películas que nacen de una urgencia. "El fuego interior" nació de una novela escrita en 2007, de un premio que nadie esperaba y de una pregunta que su autor, el cineasta hondureño Javier Suazo Menéndez, no ha dejado de hacerse desde entonces: ¿de qué está hecha la culpa? Casi dos décadas después, la respuesta llega en forma de thriller de terror, con un sacerdote atrapado entre la fe y el infierno, una muerte inexplicable en el Caribe hondureño y un reparto que cruza tres países. El martes 7 de abril, en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, el proyecto dejó de ser una promesa para convertirse en un hecho con nombre, rostros y fecha: 2027.

Un hombre, una novela, un milagro colectivo

Javier Suazo Menéndez no es un cineasta que hable en títulos. Habla en procesos. Cuando se le pregunta por El fuego interior , no empieza por la película sino por la novela y por los años que tardó en entender que esa historia requería tiempo, alianzas y la madurez de una industria todavía por construir.

"Hacer cine toma su tiempo, y hay que respetarle ese tiempo", dijo el director. No lo dijo como excusa. Lo dijo como principio. El camino hasta el rodaje, previsto para el primer semestre de 2027, ha implicado quince revisión profundas del guión. La cinta será producida por la hondureña Zumo Producciones en colaboración con la española El Médano Producciones, y la participación de los productores Ana Isabel Martins, Rafael Álvarez y Aida Herrerías.

Cuando la culpa arde desde adentro

En "El fuego interior" , un sacerdote regresa a su ciudad natal en la costa Caribe de Honduras tras la muerte de Félix, mellizo de su hermana de crianza. El hombre ardió, pero en la habitación no hay rastros de fuego, solo una mancha de ceniza.

El médico que levantó el cadáver tiene una explicación que la razón rechaza y que la historia se empeña en sostener. Félix murió consumido por un fuego surgido de sus propias entrañas. "La idea central es abordar uno de los temas más profundamente humanos: la culpa", explicó Suazo. "El ser humano siempre busca la expiación y la redención. Eso es el corazón de esta historia."

Mauro González, habitar la contradicción

El actor mexicano Mauro González, conocido por producciones de Netflix y Amazon Prime, interpreta a Fernando, ese sacerdote que predica la redención mientras se consume por dentro. "Paradójicamente predica la fe y todo lo hermoso que ese oficio representa, pero vive en la culpa y habita en su propio infierno", describió González.