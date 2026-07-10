El actor de Top Boy, Micheal Ward, declarado inocente en juicio

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor británico Micheal Ward, conocido por series como Top Boy y Small Axe, fue absuelto este viernes de dos delitos de violación y tres de agresión sexual contra una mujer supuestamente cometidos el 2 de enero de 2023.

Ward, de 28 años, rompió a llorar al escuchar el veredicto del jurado en un tribunal de Snaresbrook, en el este de Londres, al término de un proceso judicial que empezó tras su detención el 18 de enero de ese año.

En declaraciones a las puertas de la corte, su abogada, Humzah Ilyas, dijo que el actor está "agradecido" por el fallo y explicó que durante los últimos tres años y medio "su vida, así como su exitosa carrera, quedaron en pausa", con un "profundo impacto" en él y sus allegados.