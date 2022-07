Con conmovedor mensaje, Eduardo Verástegui anuncia la muerte de su padre

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego de varios días pidiendo oraciones por la salud de su padre, el exactor Eduardo Verástegui compartió la madrugada de este sábado que su padre había partido a los “brazos del Señor”.

Fue a través de Instagram que el exprotagonista de telenovelas compartió un emotivo mensajes y cómo fueron los últimos momentos de vida de su progenitor: José Jesús Verástegui Treviño.

Junto a varias fotografías con su papá, Verastegui aseguró que a pesar de estar lleno de dolor le llena de paz saber que se abrieron las puertas del cielo para su padre.

Gracias, papá, por marcarnos el camino a seguir, a mi mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos y a tus sobrinos. Te amo. Hoy rezamos juntos tu último rosario, y esa es una gracia más que me regaló el Señor”, mencionó.

El mexicano reveló que su padre estaba rezando el quinto misterio del rosario cuando dio su último suspiro.

Este fue su conmovedor mensaje:

“Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en brazos del Padre. Tu partida me llena de dolor, pero siento mucha paz, porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del Cielo.

Solo puedo agradecer al Señor que me haya bendecido de tal modo al tenerte como padre. José Jesús Verástegui Treviño, mi papá, acaba de partir a sus 72 años.

Trabajador incansable y fuerte, siempre honesto, nunca te rendiste ante nada. Me quedo con tus manos apretadas al rosario todos estos días; con tu amor interminable de padre, de esposo, de abuelo, de amigo. Con tu fortaleza de luchador, con tus convicciones inquebrantables y tu enorme amor por tu tierra mexicana.

Gracias, papá, por marcarnos el camino a seguir, a mi mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos y a tus sobrinos. Te amo. Hoy rezamos juntos tu último rosario, y esa es una gracia más que me regaló el Señor: me acompañaste como tantas veces en el #Rosarioporelmundo, porque eras parte fiel del #RinconGuadalupano y lo seguirás siendo ahora desde el Cielo.

Te fuiste en la forma en que le he pedido siempre al Señor que quisiera irme también: rezando el rosario. Me acompañaste hasta terminar el quinto misterio, y descansaste. Gracias, Dios querido, por ese don. Hasta cada rosario, papá. Y sé que, si ahora pudieras responderme, dirías algo parecido a esta oración de San Agustín:

“No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo...Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Los horizontes, Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Créeme. Cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue el día que Dios conoce y tu alma venga a este cielo en que te ha precedido la mía, volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé, y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas .¡Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz!, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por senderos nuevos de Luz y de Vida. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas”.

