Will Smith se disculpa públicamente con Chris Rock: “Mi comportamiento fue inaceptable”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Cuatro meses después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock durante la entrega de premios Oscar 2022, el ganador a Mejor Actor se disculpó públicamente con el comediante.

Fue en un video publicado en su cuenta de Instagram que el famoso actor de Hollywood se disculpó por lo ocurrido y admitió que su comportamiento fue inaceptable.

El video inicia con el mensaje: “En los últimos meses he estado pensando mucho y trabajando de forma personal, muchos me hicieron muchas preguntas con las que decidí tomarme algún tiempo para responder”.

De inmediato el actor, que luce acongojado, contestó la primera pregunta: “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación (Premio Oscar)?”.

VEA AQUÍ: Poliamor, diversidad y drogadicciones: la atípica familia de Will Smith

El protagonista de “En busca de la felicidad” contestó: “Estaba abrumado para ese momento. Es todo confuso. Me he acercado a Chris y el mensaje que recibí es que él no está listo para hablar y que cuando lo esté, él se acercará”.

Añadió: “Te diré algo Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí en el momento que decidas hablar”.

Además, le pidió disculpas a la mamá de Rock. “Vi una de las entrevistas que dio la mamá de Chris y esa fue una de las cosas de ese momento de las que no me di cuenta de cuántas personas fueron lastimadas con ese momento, así que me quiero disculpar con la mamá de Chris, con su familia, específicamente con Tony Rock, con quien hemos tenido una gran amistad y probablemente esto sea irreparable”.

Visiblemente arrepentido, Smith mencionó: “Pasé los últimos tres meses repitiendo y entendiendo las consecuencias y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento. No trataré de sacar todo eso en este momento, pero les puedo decir a todos ustedes que no hay parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarme en ese momento”

“No hay parte de mí que piense que esa esa la forma óptima de manejar el sentimiento de irrespeto y los insultos”, afirmó.

Smith también aclaró que no reaccionó de esa forma porque su esposa Jada Pinkett Smith se lo pidió e incluso le pidió disculpas a ella y toda su familia por todo lo que provocó.

Además, se disculpó con los demás artistas nominados por haber empañado ese momento.

LEA AQUÍ: El trastorno mental de Chris Rock que explica su reacción ante golpe de Will Smith

“Lo siento no es realmente suficiente”, sostuvo el famoso actor.

Aseguró que le duele haber defraudado a tantos y le daña tanto psicológica como emocionalmente haber dañado la impresión que la gente tenía de él.

“Soy humano e hice un error y estoy tratando de no pensar que soy un pedazo de mie...”, por lo que prometió a sus seguidores que se vieron defraudados que está comprometido a dar luz y amor a este mundo y si esperan con el tiempo volverán a ser amigos.