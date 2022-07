Chris Rock habla de la bofetada en los Oscar: “Eso sí que duele”

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- El actor y cómico Chris Rock finalmente se sinceró sobre la bofetada que se escuchó en todo el mundo en la transmisión de los Oscar en marzo.

Mientras daba su espectáculo el pasado domingo en el PNC Bank Arts de Nueva Jersey, Estados Unidos, en un tono humorístico dijo: “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

Rock hizo entrever que no le interesa ganar fama por el incidente y que además no se mira a sí mismo como una víctima.

“No soy una víctima. Sí, eso sí que duele. Pero me sacudí y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel”, mencionó el comediante.