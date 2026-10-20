Dylan Sprouse asegura que él y su gemelo Cole son "hijos del incesto"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dylan Sprouse, de 34 años, aseguró que él y su hermano gemelo Cole son “hijos del incesto”, una conclusión a la que llegó tras reconstruir su árbol genealógico en el servicio Ancestry. El actor lo contó en el episodio de su pódcast Wildmen publicado este martes 20 de octubre. “En pocas palabras, Cole y yo somos hijos del incesto”, dijo. La explicación llegó por etapas. Dylan relató que Ancestry, plataforma que se apoya en el ADN para armar un árbol familiar, le dio al inicio un resultado muy distinto al actual. “Cuando me lo hice por primera vez, el desglose real de mi historia era muy diferente al de ahora”, comentó.

Con los datos nuevos, el actor se puso en contacto con parientes a los que nunca había visto, sobre todo por la rama paterna, que describió como muy fragmentada. “Empecé a hablar con ellos, a comparar y contrastar... y descubrí algo raro”, explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lo raro, según su versión, es que las familias de sus padres, Matthew Sprouse y Melanie Wright, ya se habían unido por matrimonio en el siglo XIX. De acuerdo con el relato recogido por Parade, ambas ramas llegaron a California durante la fiebre del oro. “Escucha esto. Las familias se casan en California a finales del siglo XIX”, dijo Dylan. Sus sospechas crecieron cuando supo que los tíos de su padre eran gemelos idénticos. Su coanfitrión, Brendan Columbus, preguntó entre risas si eso significaba que sus padres tenían los mismos abuelos. Dylan resumió el panorama con: "Es mi papá y mi mamá”. El actor contó que llamó a Cole para mostrarle una foto del árbol. Según su relato, su hermano respondió que no pensaba mirarla y colgó el teléfono.