Diddy suma sanciones y se aleja de la libertad anticipada

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rapero y empresario Sean ‘Diddy’ Combs, de 56 años, ha sido sancionado en varias ocasiones por presuntas peleas y por el uso de teléfonos móviles mientras cumple condena en el centro penitenciario federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey. Así lo ha señalado Jose Rojas, secretario del sindicato que representa a los empleados de la Oficina de Prisiones, en declaraciones a TMZ este martes. Según Rojas, el fundador de Bad Boy Records recibió partes disciplinarios el 31 de julio y el 30 de septiembre por presuntos altercados. Las autoridades penitenciarias documentaron además otra infracción grave, relacionada con una pelea registrada el 1 de octubre.

A estos hechos se suman dos sanciones por tenencia de teléfono móvil, fechadas el 7 de julio y el 19 de septiembre de 2025. Como consecuencia, Combs perdió 41 días de reducción de condena por buena conducta y 400 días de acceso a la cantina del centro, donde los reclusos pueden adquirir productos como aperitivos. Su fecha de salida, prevista para el 21 de enero de 2028, se ha trasladado al 2 de marzo del mismo año. Rojas explicó que este historial puede llevar a clasificarlo como recluso «disruptivo», lo que permitiría su traslado a otra instalación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Page Six obtuvo los registros de la Oficina de Prisiones el 8 de octubre, aunque el documento no especifica el motivo de las sanciones. Días antes, NBC había publicado un reportaje en el que se describía un trato privilegiado en prisión y se aseguraba que Combs tenía acceso a un teléfono introducido de forma ilegal.