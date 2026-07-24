Diddy protagoniza una pelea en prisión y termina en aislamiento

De acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense, el enfrentamiento se produjo luego de que el músico fuera provocado por otro interno y decidiera responder directamente. Varias personas señalaron que ambos reclusos llegaron a empujarse antes de que el personal penitenciario los separara.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sean "Diddy" Combs fue apartado en régimen de aislamiento después de protagonizar una pelea con otro recluso en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, según informó TMZ este viernes.

Combs, de 56 años, habría resistido bien el altercado, según uno de los testimonios recogidos. Tras el incidente, fue confinado en una celda de aislamiento, aunque no se ha confirmado si continúa allí ni si el episodio tendrá consecuencias sobre su fecha prevista de excarcelación.

Un portavoz de la institución penitenciaria evitó dar detalles sobre el caso, alegando motivos de privacidad y confidencialidad respecto a los internos. En la misma línea se pronunció la Oficina Federal de Prisiones, que aseguró no comentar asuntos disciplinarios individuales.

El representante de Combs no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El también productor fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución, tras lo cual fue trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta Fort Dix. Su fecha inicial de salida, prevista para mayo de 2028, se retrasó en noviembre de ese año por presuntas infracciones al reglamento carcelario, aunque posteriormente fue adelantada al 23 de febrero de 2028.

El proceso judicial contra Combs comenzó en marzo de 2024, cuando sus residencias en Los Ángeles y Miami fueron allanadas. Seis meses después fue detenido en Nueva York y acusado de conspiración para el crimen organizado, tráfico sexual mediante coerción y transporte con fines de prostitución.

En julio de 2025 resultó absuelto de los cargos más graves. Desde entonces, su defensa ha apelado la sentencia, argumentando que el material utilizado como prueba correspondía a contenido pornográfico amateur y no a delitos sexuales.