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Las hijas de Diddy lanzan su propia marca de moda mientras él cumple condena

Las gemelas de 19 años debutan en la industria de la moda con un proyecto que gestan desde hace tres años

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 12:27
Las hijas de Diddy lanzan su propia marca de moda mientras él cumple condena

Las hijas de Sean "Diddy" Combs presentan su primera colección de moda mientras el músico permanece en prisión.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las hijas de Sean "Diddy" Combs, D'Lila y Jessie, de 19 años, se disponen a lanzar su propia marca de moda mientras su padre cumple una condena de 50 meses en la prisión federal de Fort Dix, tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

El proyecto, bautizado 12TWINTY1, es fruto de tres años de trabajo y nació antes del arresto del productor musical en 2024. Según relataron las gemelas, ambas se graduaron del instituto en 2025 y desde entonces se han volcado por completo en dar forma a la firma. Las jóvenes sostienen que su vida pública y la de su padre corren por caminos distintos.

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"Su prensa es su prensa y la nuestra es la nuestra", afirmó D'Lila, quien aseguró que su prioridad es mantenerse enfocada en el proyecto que están construyendo. Pese a la situación judicial del empresario, las hermanas indicaron que este ha seguido implicado en el desarrollo de la marca, ofreciendo orientación desde prisión gracias a su experiencia previa como fundador de Sean John.

También recordaron a su madre, la modelo Kim Porter, fallecida en 2018 a los 47 años a causa de una infección pulmonar, como otra de sus principales referencias en el mundo de la moda.

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La primera colección de la firma, denominada 777, alude a que las gemelas nacieron con siete minutos de diferencia, un número que además era el favorito de ambos progenitores.

Las prendas de este primer lanzamiento oscilan entre los 34 y los 119 dólares.Diddy es padre de siete hijos, aunque solo tres, D'Lila, Jessie y Christian "King" Combs, nacieron de su relación con Porter.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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