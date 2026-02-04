De The Last of Us al romance prohibido: Pedro Pascal liderará De noche junto a Danny Ramírez

Madrid, España.- 'De noche', el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje tuvo que ser suspendido por la salida de Joaquin Phoenix el año pasado, comenzará su rodaje en marzo con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, según ha anunciado en exclusiva Variety.

MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de 'Sentimental Value' de Joachim Trier y 'The Secret Agent' de Kleber Mendonça Filho, financia la película y se encarga de sus ventas internacionales.