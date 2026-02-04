  1. Inicio
De The Last of Us al romance prohibido: Pedro Pascal liderará De noche junto a Danny Ramírez

Pedro Pascal y Danny Ramírez son los elegidos para protagonizar "De noche", el ambicioso proyecto del director Todd Haynes que resurge tras la polémica salida de Joaquin Phoenix

Este thriller romántico, ambientado en el convulso Los Ángeles de los años 30, comenzará su rodaje en marzo bajo la producción de MK2 Films.

Foto: EFE

Madrid, España.- 'De noche', el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje tuvo que ser suspendido por la salida de Joaquin Phoenix el año pasado, comenzará su rodaje en marzo con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, según ha anunciado en exclusiva Variety.

MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de 'Sentimental Value' de Joachim Trier y 'The Secret Agent' de Kleber Mendonça Filho, financia la película y se encarga de sus ventas internacionales.

Pedro Pascal y la serie que le cambió la vida

'De noche' narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía (Pascal) y un profesor (Ramírez) en Los Ángeles en la década de 1930. Ambos se convierten en el blanco de la maquinaria política corrupta de la ciudad y se ven obligados a huir a México, donde se rodará la película.

"Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes”, señala Haynes a Variety.Haynes cuenta con títulos como 'Carol', 'May December' o 'Far from Heaven'.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

