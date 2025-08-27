  1. Inicio
Pedro Pascal toma el relevo de Joaquin Phoenix en la polémica película gay "De Noche"

Pedro Pascal encabezará el elenco de De Noche, la nueva película dirigida por Todd Haynes que narra la relación de dos hombres que dejan Los Ángeles para comenzar una vida en México

  • 27 de agosto de 2025 a las 12:07
El proyecto había quedado en pausa en 2024 tras la salida inesperada de Joaquin Phoenix, quien abandonó el rodaje apenas cinco días antes de su inicio, según informó Deadline.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor de moda, el chileno Pedro Pascal, protagonizará el drama gay 'De Noche', película que fue cancelada el año pasado después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto cinco días antes del comienzo del rodaje, según informó este miércoles Deadline.

Pascal se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado a este proyecto, que relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México.

La película tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde concurrirá gran parte de esta historia, dirigida por Todd Haynes.

Pascal resucita así un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix ('Jocker') de protagonista, pero cinco días antes de comenzar el rodaje decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

