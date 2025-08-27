Pedro Pascal toma el relevo de Joaquin Phoenix en la polémica película gay "De Noche"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor de moda, el chileno Pedro Pascal , protagonizará el drama gay ' De Noche ', película que fue cancelada el año pasado después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto cinco días antes del comienzo del rodaje, según informó este miércoles Deadline.

Pascal se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado a este proyecto, que relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México.

La película tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde concurrirá gran parte de esta historia, dirigida por Todd Haynes.