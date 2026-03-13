De "La Sustancia" a la sátira: Demi Moore sorprende en el estreno de I Love Boosters

Los Ángeles, Estados Unidos.- Demi Moore y Keke Palmen protagonizan 'I Love Booters', una comedia oscura y surrealista que es la segunda del director Boots Riley y que se presentó en el festival South By Southwest (SXSW), que se celebra del 12 al 18 de marzo en la ciudad texana de Austin (EE.UU.). La historia, que mezcla elementos sátiricos, de ciencia ficción y denuncia social, busca hacer un llamamiento al público para encontrar "maneras de luchar en contra del fascismo", según relató Riley, en una charla tras el estreno en Austin. El filme sigue la historia de un grupo de 'boosters' (literalmente amplificador), como se conoce en EE.UU. a las personas que roban tiendas -de ropa, zapatos, supermercados o farmacias- y venden los productos en la calle por menos que el precio original.

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Conforme avanza la trama, a través de escenas expresionistas, donde el vestuario, el maquillaje y las propias imágenes se mueven con la emoción de los protagonistas, la banda de Corvette (el personaje que encarna Palmer) desarrolla un plan para vengarse de la dueña de una marca de ropa de alta gama, Christie Smith, interpretada por Moore. "Es muy importante que esta película se haya estrenado en este contexto (...) tenemos que encontrar maneras de cambiar las estructuras del mundo que nos rodea", aseguró el ecléctico director y cantante del grupo de hip-hop The Coup.

Fiel al activismo y visión crítica de Riley, la película tiene un importante componente de reivindicación sindicalista, personificado inicialmente en el personaje que interpreta Poppy Liu ('Hacks'), una trabajadora de la fábrica china que manufactura las prendas de la marca de Smith, y que entra en contacto con los 'boosters' a través de un artefacto ultratecnológico. La unión en las luchas de los trabajadores, aseguró Palmer, es uno de los mensajes centrales del largometraje: "Todos tenemos los mismos problemas; seamos negros, latinos, asiáticos. (Ojalá) pudiéramos unirnos, en vez de luchar nuestras propias batallas".



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