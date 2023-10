¿Daddy Yankee se divorcia? Su hija publicó alarmante mensaje

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Daddy Yankee y Mireddys González están envueltos entre rumores de separación desde varias semanas atrás y el tema ha comenzado a tomar fuerza por los mensajes que la esposa del Big Boss ha dejado en redes sociales y ahora también su hija.

En medio de los rumores sobre la vida sentimental del famoso y su pareja, su hija, Jesaaelys Ayala, realizó una publicación a través de sus historias de Instagram en la que presuntamente habría dado a conocer su sentir sobre la separación de sus padres.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió el pasado miércoles -18 de octubre- en un fondo negro, que tendría relación con el dolor que sentiría al momento que sus padres decidan terminar su matrimonio.