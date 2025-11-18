  1. Inicio
¿Cuál es el podcast más escuchado de 2025? La sorpresa que destronó a The New York Times

El humorista Joe Rogan logró esta hazaña impulsado por la viralidad de sus episodios, incluyendo la entrevista con Elon Musk

  • 18 de noviembre de 2025 a las 13:48
The Joe Rogan Experience hizo historia al coronarse como el podcast más popular de Apple durante 2025, superando a gigantes como The Daily de The New York Times, que por años dominó la lista.

Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pódcast The Joe Rogan Experience, del humorista Joe Rogan, lideró por primera vez la lista del pódcast más popular de Apple en 2025 en Estados Unidos, informó la plataforma este martes.

El programa de entrevistas de un humorista superó a The Daily, del periódico The New York Times, que ahora ocupa el segundo lugar, y que es considerado el programa de audio más importante de la industria de las noticias.

El tercer puesto lo logró 'The Mel Robbins Podcast', seguido de 'Crime Junkie' y 'Dateline NBC' en los números cuatro y cinco de la lista respectivamente.

El episodio '#2223 - Elon Musk' del pódcast de Rogan, se posicionó en el puesto número cuatro de la lista de los capítulos más escuchados, mientras que el episodio 'Trump, Again', de The Daily, obtuvo el quinto lugar.

Ambos fueron superados en el primer lugar por un episodio de 'Telepathy Tapes'﻿, que explora la idea de que las personas con autismo no verbal pueden comunicarse telepáticamente, seguido de Murdered: The Feeney Family, de Crime Junkie.

Por su parte, el episodio de New Heights﻿ con la participación de Taylor Swift y su prometido Travis Kelce, en el que la cantante anunció el estreno de su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'﻿, se ubicó en la tercera posición de la clasificación.

