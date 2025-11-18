¿Cuál es el podcast más escuchado de 2025? La sorpresa que destronó a The New York Times

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pódcast The Joe Rogan Experience, del humorista Joe Rogan, lideró por primera vez la lista del pódcast más popular de Apple en 2025 en Estados Unidos, informó la plataforma este martes.

El programa de entrevistas de un humorista superó a The Daily, del periódico The New York Times, que ahora ocupa el segundo lugar, y que es considerado el programa de audio más importante de la industria de las noticias.

El tercer puesto lo logró 'The Mel Robbins Podcast', seguido de 'Crime Junkie' y 'Dateline NBC' en los números cuatro y cinco de la lista respectivamente.