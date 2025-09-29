NASA teme retrasos de SpaceX y su nave Starship para misión lunar

Por Eric Lipton/ The New York Times

WASHINGTON — Elon Musk tiene un historial de prometer entregar rápidamente avances tecnológicos, sólo para que estos tarden más de lo previsto o no se materialicen.

Entre ellas se encuentran sus promesas de autos autónomos o túneles bajo Los Ángeles para solucionar las demoras del tráfico. Ahora, algunos funcionarios del Gobierno estadounidense temen que sus promesas de llevar astronautas a la Luna sufran retrasos similares.

Es por ello que uno de los contratos más grandes que Musk ha asegurado en Estados Unidos está ahora bajo intenso escrutinio: un acuerdo multimillonario con la NASA para esta misión tripulada a la Luna, la primera en más de 50 años.

El plan para invitar a empresas privadas a desarrollar un módulo de aterrizaje lunar se lanzó con gran bombo y platillo durante el primer mandato del Presidente Donald J. Trump, con el objetivo de completar la misión para el año pasado. Otras partes de la misión están casi listas, tras sus propios retrasos y sobrecostos, y se prevé que se realice un vuelo completo alrededor de la Luna con astronautas el próximo año.

Sin embargo, el proyecto del módulo de aterrizaje lunar de SpaceX está tan retrasado que cada vez hay más dudas de que Estados Unidos venza a China, que tiene su propio plan con una fecha de aterrizaje prevista para el 2030, en volver a la Luna.

En recientes declaraciones públicas y entrevistas con The New York Times, siete altos funcionarios actuales y anteriores de la NASA dijeron que sus interrogantes sobre SpaceX y su nuevo cohete Starship no tenían nada que ver con un rompimiento político entre Musk y Trump. Más bien, les preocupa que Musk haya vuelto a prometer demasiado.

El Starship, de 15 pisos de altura, aún no ha transportado astronautas ni carga comercial. Explotó durante tres de sus cuatro pruebas recientes, y su versión actual sólo puede transportar una fracción de su carga útil prometida, de al menos 100 toneladas, a la órbita baja terrestre.