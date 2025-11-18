"Nunca se lo voy a perdonar": Imelda Tuñón revela el "recuerdo traumático" que Maribel Guardia causó a su hijo

Imelda Tuñón se pronunció tras la controversia generada por un audio filtrado en el que su hijo José Julián, de ocho años, manifiesta comentarios contra Maribel Guardia.
El programa "Venga la alegría" difundió la grabación el pasado 11 de noviembre, desatando críticas de alienación parental contra la viuda de Julián Figueroa.
"Ese audio era completamente privado, yo no lo filtré. Maribel sabe cómo piensa (el niño), sabe lo que pasó y yo en ningún momento le dije que hablara mal de ella", aseguró Tuñón.
La madre atribuyó el rechazo del niño a los hechos ocurridos cuando Guardia la denunció por supuesto abandono. Describió el momento del traslado a la Fiscalía: "Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío... Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró".
"Entonces, él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él, es algo que no se le hace a ningún niño y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel", sentenció.
El menor estuvo separado de su madre durante 38 días, desde el 21 de enero de 2025, bajo el resguardo de Maribel Guardia. Al recuperarlo, Imelda reveló que su hijo le preguntó por qué lo había abandonado. "
"Él no tenía idea de nada, y yo le expliqué que todos los días le había mandado mensajes, en los que le pedía llorando (a Maribel) que me dejara verlo... y no me contestó un solo mensaje. Y eso lo sabe el niño".
Tuñón informó sobre los procesos legales en curso: "Todo ese maltrato psicológico ya lo demandé, ella (Maribel) está demandada por violencia familiar en mi contra y en contra de mi menor hijo. Obviamente, el niño sí trae ese sentimiento de 'esta mujer me hizo esto'. Y yo no le dije nada, en absoluto, más que eso, que sí le escribí".
Otro elemento del conflicto involucra la mascota del niño. "Ella, en la audiencia manifestó que sí le iba a regresar a su gatita, y al final no lo hizo", reveló.
El menor "lo sintió mucho y le ha llorado bastante a la gatita porque era como su compañerita. Pero ya le dije que le iba a comprar otra gatita y me dijo que no, que no había reemplazo para su gatita".