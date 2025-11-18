"Nunca se lo voy a perdonar": Imelda Tuñón revela el "recuerdo traumático" que Maribel Guardia causó a su hijo

La madre atribuyó el rechazo del niño a los hechos ocurridos cuando Guardia la denunció por supuesto abandono. Describió el momento del traslado a la Fiscalía: "Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío... Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró".