Conozca las bases del Concurso de Cuentos Cortos de EL HERALDO

1. La temática es totalmente libre.



2. Pueden participar tanto hondureños como extranjeros residentes en el país, mayores de 16 años.



3. Los participantes deberán enviar un relato breve, escrito en español y en computadora, con una extensión máxima de dos páginas, tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.



4. El cuento participante no debe estar en competencia en otros certámenes.



5. No podrá participar personal que labora en diario EL HERALDO.



6. Solo se permite una obra por participante. Si envía dos, se elegirá una al azar.



7. La convocatoria queda abierta a partir de la fecha de publicación de estas bases (viernes 20 de enero de 2023) y cierra el viernes 3 de marzo de 2023 a las 5:00 de la tarde.



8. Los trabajos se presentarán de la siguiente manera: en un documento de Word incluir el relato original, usando como firma un seudónimo, sin otro detalle que permita identificar la autoría. En otro documento de Word con el título de “Plica”, incluirá el título de la obra, nombre del autor y seudónimo, lugar y fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y correo electrónico. No incluir currículo. Deberá enviar ambos archivos en un solo correo a la dirección: vida@elheraldo.hn.



9. Se otorgará un Premio único y dos menciones honoríficas. Los premios son los siguientes: Premio único, medalla y pergamino de reconocimiento, 15,000 lempiras en efectivo y certificado de compra en librería; las dos menciones honoríficas, pergamino de reconocimiento y certificado de compra en librería.



10. El relato ganador, las dos menciones y otros siete cuentos serán publicados en una edición especial coleccionable, inserta en la edición diaria de EL HERALDO.



11. Los participantes ganadores no pierden los derechos sobre su obra, no obstante, EL HERALDO se reserva el derecho de publicación.



12. La entrega del premio se realizará en un evento especial organizado por EL HERALDO el viernes 21 de abril, en el marco del Día del Idioma Español. A los ganadores se les comunicará con antelación el lugar y la hora de la ceremonia.



13. El jurado estará compuesto por tres reconocidos escritores o académicos hondureños. La participación en este premio implica la total aceptación de estas bases.