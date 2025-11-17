¿A qué hora es la preliminar de Miss Universo 2025 y dónde ver en vivo?

Bangkok, Tailandia.- A pocos días de que Miss Universo elija a su nueva reina, la organización afina los preparativos y mantiene la expectativa elevada entre los seguidores. Bajo el lema The power of love, traducido al español como "El poder del amor", esta edición busca acentuar liderazgo, unión y una visión colaborativa entre más de 130 representantes de diversas naciones. La agenda oficial confirma que el miércoles 19 de noviembre se celebrará el desfile de trajes típicos nacionales y la competencia preliminar, unos de los segmentos más esperados por el público.

Horarios de la preliminar

La transmisión está prevista a las 7:00 de la noche en Tailandia, mientras que en España se verá a la 1:00 de la tarde. México tendrá acceso a las 6:00 de la mañana, el mismo horario asignado para Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. En Estados Unidos, Perú, Colombia, Cuba y Ecuador será a las 7:00 de la mañana. Venezuela y República Dominicana lo verán a las 8:00 de la mañana, mientras que Chile, Argentina y Brasil se conectarán a las 9:00 de la mañana. La antesala avanza en medio de expectativas crecientes, con delegaciones que afinan sus presentaciones en un certamen que se perfila como uno de los más polémicos de los últimos años.

¿Dónde ver en vivo la competencia preliminar de Miss Universo?