Coke Studio 2025: Lenny Tavárez, De La Ghetto y Beéle encendieron Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras Lenny Tavárez impuso su flow y sensualidad, el sello de la "vieja escuela" del reguetón lo validó De La Guetto en un concierto que, además, integró una fusión de ritmos caribeños junto a Beéle: así se vivió el Coke Studio Music Fest 2025 en Tegucigalpa.

La cita urbana —patrocinada por EL HERALDO y producida por BMP Show— dio inicio este sábado 27 de septiembre en punto de las 9:20 PM con los fanáticos del género reunidos en las diferentes localidades del Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la capital de Honduras y se extendió hasta pasada la medianoche del domingo tras una descarga ininterrumpida de energía, diversión y nostalgia. El primero en subir al escenario fue el puertorriqueño Lenny Tavárez, quien inauguró la jornada de exhaustivo "perreo" con sus hits "Hola", "Te elegí" y "En tu cuerpo", demostrando por qué es oficialmente uno de los relevos oficiales de la industria.

"Honduras, espero todos la estén pasando muy bien. Gracias por permitirme estar aquí por primera vez. ¿Dónde están mis bellaquitas de esta noche..?", expresó con fuerza el intérprete como introducción a la favorita "Bellaquita", seguida de un homenaje a los Avengers con "Cuaderno", "Qué más pues" y "Pa' mí". "Qué energía más deliciosa la de ustedes", agradeció Tavárez, para luego despedir su participación con un mix de trap y "maleanteo". Así sonaron "Quítenme el teléfono", "Caviar", "Nena maldición", "Medallo", "Parce", "Se le ve", "La pared" y "Toda"; esta última pieza como parte de un performance especial servido a una fanática que lo acompañó sobre el escenario.

"Vieja escuela"

En una transición hacia los años dorados del reguetón de la década de los 2000, De La Ghetto trajo a escena los memorables "Llegamos a la disco", "Ahí, ahí, ahí" y "Si tú no estás".

"¿Cuántos quieren reguetón? Una bulla...", gritó emocionado el estadounidense de raíces dominicanas y puertorriqueñas antes de dar continuidad al show que lo trajo de regreso a Honduras.

"Dices", "Loco" y la tan esperada "Aparentemente" fueron la antesala a "Tú te imaginas", "Sensación del bloque", "Martes de galería, "Somos de calle", "Fronteamos porque podemos", "La ocasión" y "Caile", sencillos con los que el intérprete cerró, "sin ganas de irse" y pidiendo perdón por tener que hacerlo, su propuesta de clásicos urbanos.

Tributo caribeño

Pero la jornada no habría estado completa sin las mezclas que han diversificado el género en los últimos años. Dancehall, pop latino y ritmos caribeños como el afrobeat y la champeta se instalaron junto a Beéle, quien ofreció un performance de bailarines, sonidos autóctonos y un tributo al amor más incondicional en "Quédate".

"Qué gusto volver a verte, Tegucigalpa. Venimos con todas las energías a pasarla buena. Han pasado tantas vainas en este tiempo que solo tengo mi corazón para entregárselos a ustedes", exclamó el colombiano, cargando la atmósfera de tintes románticos, pistas bailables y letras que fueron coreadas con euforia.

