Coke Studio 2025: Lenny Tavárez, De La Ghetto y Beéle encendieron Tegucigalpa

La cita urbana, patrocinada por EL HERALDO, dio inicio este sábado 27 de septiembre a las 9:20 PM, con fanáticos del reguetón reunidos en el Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la capital

  • 28 de septiembre de 2025 a las 12:33
Beéle, Lenny Tavárez y De La Guetto fueron recibidos por un público hondureño cargado de energía, flow y deseos de bailar toda la noche.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras Lenny Tavárez impuso su flow y sensualidad, el sello de la "vieja escuela" del reguetón lo validó De La Guetto en un concierto que, además, integró una fusión de ritmos caribeños junto a Beéle: así se vivió el Coke Studio Music Fest 2025 en Tegucigalpa.

La cita urbana —patrocinada por EL HERALDO y producida por BMP Show— dio inicio este sábado 27 de septiembre en punto de las 9:20 PM con los fanáticos del género reunidos en las diferentes localidades del Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la capital de Honduras y se extendió hasta pasada la medianoche del domingo tras una descarga ininterrumpida de energía, diversión y nostalgia.

El primero en subir al escenario fue el puertorriqueño Lenny Tavárez, quien inauguró la jornada de exhaustivo "perreo" con sus hits "Hola", "Te elegí" y "En tu cuerpo", demostrando por qué es oficialmente uno de los relevos oficiales de la industria.

Lenny Tavárez ofreció "perreo" clásico como un referente de la generación de relevo.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.)

"Honduras, espero todos la estén pasando muy bien. Gracias por permitirme estar aquí por primera vez. ¿Dónde están mis bellaquitas de esta noche..?", expresó con fuerza el intérprete como introducción a la favorita "Bellaquita", seguida de un homenaje a los Avengers con "Cuaderno", "Qué más pues" y "Pa’ mí".

"Qué energía más deliciosa la de ustedes", agradeció Tavárez, para luego despedir su participación con un mix de trap y "maleanteo". Así sonaron "Quítenme el teléfono", "Caviar", "Nena maldición", "Medallo", "Parce", "Se le ve", "La pared" y "Toda"; esta última pieza como parte de un performance especial servido a una fanática que lo acompañó sobre el escenario.

"Vieja escuela"

En una transición hacia los años dorados del reguetón de la década de los 2000, De La Ghetto trajo a escena los memorables "Llegamos a la disco", "Ahí, ahí, ahí" y "Si tú no estás".

Coke Studio: la capital está lista para De La Guetto, Beéle y Lenny Tavárez

"¿Cuántos quieren reguetón? Una bulla...", gritó emocionado el estadounidense de raíces dominicanas y puertorriqueñas antes de dar continuidad al show que lo trajo de regreso a Honduras.

La "vieja escuela" del género estuvo a cargo de De La Guetto.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.)

"Dices", "Loco" y la tan esperada "Aparentemente" fueron la antesala a "Tú te imaginas", "Sensación del bloque", "Martes de galería, "Somos de calle", "Fronteamos porque podemos", "La ocasión" y "Caile", sencillos con los que el intérprete cerró, "sin ganas de irse" y pidiendo perdón por tener que hacerlo, su propuesta de clásicos urbanos.

Tributo caribeño

Pero la jornada no habría estado completa sin las mezclas que han diversificado el género en los últimos años. Dancehall, pop latino y ritmos caribeños como el afrobeat y la champeta se instalaron junto a Beéle, quien ofreció un performance de bailarines, sonidos autóctonos y un tributo al amor más incondicional en "Quédate".

El colombiano Beéle regresó a Honduras para servir su dosis de sonidos caribeños.

 (Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.)

"Qué gusto volver a verte, Tegucigalpa. Venimos con todas las energías a pasarla buena. Han pasado tantas vainas en este tiempo que solo tengo mi corazón para entregárselos a ustedes", exclamó el colombiano, cargando la atmósfera de tintes románticos, pistas bailables y letras que fueron coreadas con euforia.

Tegucigalpa recibe esta noche a Beéle, De La Guetto y Lenny Tavárez en concierto

Fue así como "Hasta aquí", "Borondo", "Dámelo otra vez", "Yo y tú", "Hiekka", "Qué calor", "Frente al mar", "La plena" y una aclamada "Si te pillara" cerraron el Coke Studio Music Fest 2025 frente a un público que, sin importar la lluvia, el colapso vial y las circunstancias individuales, se regaló un momento para cantar, bailar y olvidarse de todo.

