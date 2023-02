¿Cuál es el estado de salud de Miss Bélgica tras sufrir accidente de tránsito?

La excandidata de Miss Universo reapareció en redes sociales para dar calma a sus fans. Ella publicó varias fotografías y escribió un extenso mensaje para dar gracias por seguir con vida.

“Un accidente de coche, un momento en el que te lo quitan todo. Mi lección de esto es que, dentro de tu alma y cabeza, debes ser libre. La salud mental es importante. Presión. Los jóvenes están bajo tanta presión que a veces se vuelve demasiado. Y a través de una nube de emoción, preguntas, caos, pensamientos, no ves nada a tu alrededor hasta que todo se vuelve negro. A veces tienes que pasar por algo para profundizar en tu alma y ver cómo puedes volver a equilibrar todo”, escribió.

Además, agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su estado de salud. “Tu propia mente y pensamientos pueden ser el arma más peligrosa si no los pones en perspectiva de la manera correcta. Deja ir a todos los que intentan derribarte. Detén la negatividad a tu alrededor y cuida tus pensamientos y energía. Gracias a toda la luz y todo el amor que recibí de todos ustedes. No estoy activo en las redes sociales por el momento, porque necesito descansar mucho. No puedo manejar muchos estímulos con una conmoción cerebral. Pero espero que piensen en esto y se cuiden cuando todo se vuelva demasiado. Te quiero todo. Mucho amor y luz”.