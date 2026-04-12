Chappell Roan reaparece en Coachella 2026 tras la polémica con la hija de Jude Law

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chappell Roan reapareció este sábado en el festival Coachella 2026, celebrado en Indio, California, en lo que supone su primera presencia pública confirmada desde que estalló la polémica en torno a un incidente de seguridad que involucró a Ada, hija de once años del actor Jude Law. La cantante, de 28 años, se paseó por los terrenos del festival sin el característico maquillaje que suele acompañar sus apariciones. Llevaba un chaleco negro y dorado, cinturón marrón, falda escalonada y botas camperas del mismo tono, completando el conjunto con varios anillos y una pulsera de colores.

El episodio que motivó su ausencia mediática tuvo lugar el mes pasado, cuando Jorginho, futbolista brasileño y padrastro de Ada, publicó en Instagram que un guardia de seguridad de gran complexión increpó a la menor y a su madre, Catherine Harding, en un hotel donde se encontraba la artista.

Instagram

Según el deportista, la niña simplemente pasó junto a la mesa donde Roan desayunaba para confirmar su identidad. "Mi hija se asustó mucho y lloró bastante", escribió Jorginho, quien añadió que sin sus seguidores la cantante "no sería nadie". Roan respondió a través de sus historias de Instagram negando que ese guardia formara parte de su equipo y afirmando que ni siquiera había visto a Ada en ningún momento. Poco después, el propio guardia, Pascal Duvier, asumió la responsabilidad del altercado mediante un comunicado en la misma red social, aclarando que no actuó en representación de la artista.