  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Chappell Roan reaparece en Coachella 2026 tras la polémica con la hija de Jude Law

La cantante estadounidense fue vista este sábado en el festival de Indio, California, en su primera aparición pública desde que el futbolista Jorginho la señaló en redes sociales por un incidente con su hijastra

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 14:36
Chappell Roan reaparece en Coachella 2026 tras la polémica con la hija de Jude Law

Semanas después de que un guardaespaldas protagonizara un tenso episodio con la hija del actor Jude Law, Chappell Roan regresó a la escena pública en la primera jornada del festival Coachella 2026.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chappell Roan reapareció este sábado en el festival Coachella 2026, celebrado en Indio, California, en lo que supone su primera presencia pública confirmada desde que estalló la polémica en torno a un incidente de seguridad que involucró a Ada, hija de once años del actor Jude Law.

La cantante, de 28 años, se paseó por los terrenos del festival sin el característico maquillaje que suele acompañar sus apariciones. Llevaba un chaleco negro y dorado, cinturón marrón, falda escalonada y botas camperas del mismo tono, completando el conjunto con varios anillos y una pulsera de colores.

Chappell Roan, vetada en Río por "hacer llorar" a la hija de Jude Law en Brasil

El episodio que motivó su ausencia mediática tuvo lugar el mes pasado, cuando Jorginho, futbolista brasileño y padrastro de Ada, publicó en Instagram que un guardia de seguridad de gran complexión increpó a la menor y a su madre, Catherine Harding, en un hotel donde se encontraba la artista.

Instagram

Según el deportista, la niña simplemente pasó junto a la mesa donde Roan desayunaba para confirmar su identidad. "Mi hija se asustó mucho y lloró bastante", escribió Jorginho, quien añadió que sin sus seguidores la cantante "no sería nadie".

Roan respondió a través de sus historias de Instagram negando que ese guardia formara parte de su equipo y afirmando que ni siquiera había visto a Ada en ningún momento. Poco después, el propio guardia, Pascal Duvier, asumió la responsabilidad del altercado mediante un comunicado en la misma red social, aclarando que no actuó en representación de la artista.

La respuesta de Chappell Roan a quienes criticaron su look en Grammys 2026

Duvier explicó que tomó la decisión basándose en información facilitada por el hotel y en circunstancias observadas durante los días previos, y describió su interacción con la madre de la niña como "tranquila y con buenas intenciones".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias