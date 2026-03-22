Chappell Roan, vetada en Río por "hacer llorar" a la hija de Jude Law en Brasil

La cantante Chappell Roan se encuentra en el centro de una polémica en Brasil después de que el futbolista Jorginho Frello denunciara públicamente que un guardia de seguridad vinculado a la artista confrontó de forma agresiva a su hijastra Ada, de 11 años, e hija del actor Jude Law, en un hotel de São Paulo durante el fin de semana del festival Lollapalooza Brasil.
Según el relato de Frello, la niña vio a la cantante durante el desayuno, pasó junto a su mesa y la miró sin dirigirle la palabra ni solicitar nada.
Momentos después, un guardia de seguridad de gran complexión se acercó a Ada y a su madre, Catherine Harding, expareja de Law, y les habló "de forma extremadamente agresiva", acusando a la menor de falta de respeto y amenazando con presentar una queja ante el hotel. "Mi hija se asustó mucho y lloró bastante", escribió Frello en Instagram.
La respuesta institucional no tardó en llegar.
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, publicó en X que Roan no volvería a actuar en Todo Mundo no Rio mientras él permanezca al frente de la ciudad, una serie de conciertos gratuitos celebrados en la playa de Copacabana que ha contado con artistas como Madonna y Lady Gaga.
"Dudo que Shakira hubiera hecho eso", escribió Cavaliere, quien además invitó a Ada como "invitada de honor" al evento de mayo.
Horas después, Roan ofreció su versión en un vídeo publicado en Instagram Stories desde la cama de su hotel.
La cantante afirmó no haber dado instrucciones al guardia y aclaró que ese personal no formaba parte de su seguridad personal.
"No vi a ninguna mujer ni a ninguna niña. Nadie se me acercó. Estaba desayunando en mi hotel", declaró. Añadió que no ordenó al guardia intervenir y que lamenta lo ocurrido. "Lo siento por esa madre y esa niña", dijo, dirigiéndose directamente a Harding y Ada.
Roan se encontraba en Brasil como cabeza de cartel del Lollapalooza Brasil junto a Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator.