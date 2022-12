“Apoyando esta hermosa causa”: Cesia Sáenz encantará con su voz en la Teletón 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante hondureña Cesia Sáenz formará parte de los artistas nacionales que participan en la Teletón 2022, un evento en solidaridad con compatriotas que requieren de los servicios integrales que realiza la institución año tras año en Honduras.

Así lo anunció la famosa a través de sus redes sociales. “Hoy estaré participando en la Teletón a las 8 de la noche, también apoyando esta hermosa causa”, escribió en su cuenta de Instagram y Twitter.

La publicación generó decenas de comentarios en cuestión de minutos, pues ‘La Leona de Honduras’ suele ser apoyada previo a sus presentaciones por su gran fanaticada.

“Eso mi reina, yo siempre supe que estarías y cómo no si tienes el corazón más noble”, “Tan linda, ahí estaremos junto a ti”, “Qué bien mi colocha, ya queremos verte”, “Estaremos pendiente, no me lo pierdo por nada”, escribieron algunos usuarios.