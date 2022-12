Taylor Swift muestra su admiración por Guillermo del Toro y dice que es un ‘genio’

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La famosa cantante Taylor Swift mostró una vez más su admiración por el director mexicano Guillermo del Toro, y durante la sesión de preguntas y respuestas de Women in Entertainment Power 100, organizada por The Hollywood Reporter’s 2022, dijo que le gustaría ser él -al menos por un día-.

”Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo. Un día con su mente sería fascinante”, dijo Taylor.

No es la primera vez que la cantante comenta la gran inspiración que tuvo a partir de los grandes filmes del cineasta, de hecho durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), cuando la cantante se encontraba promocionando su película All Too Well. Sus películas predilectas fueron La forma del agua, El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, todas de Guillermo del Toro.