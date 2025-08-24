  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Cazzu regresa a plataforma de contenido para adultos: "I'm back"

No es la primera vez que Cazzu comparte contenido en OnlyFans, en el pasado abrió su cuenta y se volvió muy popular por el contenido que compartía

  • 24 de agosto de 2025 a las 15:23
Cazzu regresa a plataforma de contenido para adultos: I'm back

Con esta imagen, Cazzu compartió que regresaba a OnlyFans.

 Foto: Instagram

Buenos Aires, Argentinas.- Después de varios años fuera de la plataforma de contenido para adultos, la rapera Cazzu confirmó que está de vuelta.

La cantante optó por retomar sus actividades en OnlyFans y publicó una sensual fotografía para anunciar su retorno a la plataforma de contenido exclusivo.

Fue a través de una historia de Instagram, que la cantante compartió el enlace directo a su perfil acompañado de la frase "I'm back bitches" (Estoy de vuelta perras).

Cazzu habla sobre la manutención que le da Nodal a su hija Inti: "No es justo"

En la imagen, Cazzu aparece luciendo sexy lencería, y además sale retratada en el espejo de un tocador.

Con esta imagen, Cazzu anunció su regreso a OnlyFans.

Con esta imagen, Cazzu anunció su regreso a OnlyFans.

(Foto: Instagram)

Fue en noviembre de 2020 que Cazzu sorprendió a sus seguidores que abría su cuenta de OnlyFans. La tarifa de suscripción era entre los 10 y 20 dólares.

En aquel momento, la artista argentina obtuvo ingresos mensuales estimados en 21 mil dólares. Se destacó por su contenido sensual y exclusivo para sus suscriptores.

Cronología de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar: Estas son las fechas claves

El regreso de Cazzu se da semanas después de la polémica entrevista de su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal, quien confesó que la argentina le rompió el corazón.

En sus declaraciones, Nodal además dejó ver su relación terminó con Cazzu muchos meses antes de hacer pública y él decidir casarse con Ángela Aguilar.

Además, el cantante del regional mexicano aprovechó para pedirle una disculpa por haberse enamorado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias