Cazzu regresa a plataforma de contenido para adultos: "I'm back"

Buenos Aires, Argentinas.- Después de varios años fuera de la plataforma de contenido para adultos, la rapera Cazzu confirmó que está de vuelta.
La cantante optó por retomar sus actividades en OnlyFans y publicó una sensual fotografía para anunciar su retorno a la plataforma de contenido exclusivo.
Fue a través de una historia de Instagram, que la cantante compartió el enlace directo a su perfil acompañado de la frase "I'm back bitches" (Estoy de vuelta perras).
En la imagen, Cazzu aparece luciendo sexy lencería, y además sale retratada en el espejo de un tocador.
Fue en noviembre de 2020 que Cazzu sorprendió a sus seguidores que abría su cuenta de OnlyFans. La tarifa de suscripción era entre los 10 y 20 dólares.
En aquel momento, la artista argentina obtuvo ingresos mensuales estimados en 21 mil dólares. Se destacó por su contenido sensual y exclusivo para sus suscriptores.
El regreso de Cazzu se da semanas después de la polémica entrevista de su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal, quien confesó que la argentina le rompió el corazón.
En sus declaraciones, Nodal además dejó ver su relación terminó con Cazzu muchos meses antes de hacer pública y él decidir casarse con Ángela Aguilar.
Además, el cantante del regional mexicano aprovechó para pedirle una disculpa por haberse enamorado.