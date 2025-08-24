Cazzu regresa a plataforma de contenido para adultos: "I'm back"

Buenos Aires, Argentinas.- Después de varios años fuera de la plataforma de contenido para adultos, la rapera Cazzu confirmó que está de vuelta.

La cantante optó por retomar sus actividades en OnlyFans y publicó una sensual fotografía para anunciar su retorno a la plataforma de contenido exclusivo.

Fue a través de una historia de Instagram, que la cantante compartió el enlace directo a su perfil acompañado de la frase "I'm back bitches" (Estoy de vuelta perras).