¿Al borde de la quiebra? Raúl de Molina "expone" situación financiera de Christian Nodal

En medio de la controversia por la pensión alimenticia de su hija con Cazzu, el nombre de Christian Nodal volvió a estar en la mesa del programa "El gordo y la flaca". La suma de 7,000 dólares que el cantante mexicano estaría destinando a la manutención de Inti provocó comentarios divididos y cuestionamientos sobre su situación financiera.
La propia Cazzu había declarado recientemente que con su expareja no mantienen "un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados. Pero es lo que él considera justo".
Sus palabras desataron la discusión en redes sociales, donde muchos acusaron a Nodal de no aportar lo suficiente.
Raúl de Molina intervino en el debate afirmando que "para Christian Nodal mandar en este momento $7,000, y los tiene que mandar, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque aunque ustedes piensan que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero".
El conductor enfatizó que sus declaraciones provenían de fuentes directas: "Es bastante complicado y lo sé de personas muy cercanas a él".
"Así que entiéndanlo porque no voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas", continuó.
Ante estas palabras, Lili Estefan mostró empatía hacia la cantante argentina: "Sí, Rauli, pero la gente va a decir muy feliz cuando estaba haciendo el baby, el baby nace, él decide ahora tomar otro camino".
A lo que De Molina respondió: "Tú tienes 100% la razón en esto".
Finalmente, la presentadora declaró que "lo único que deseo es que Cazzu encuentre un hombre maravilloso, que se enamore como nunca se había enamorado y de verdad que le vaya de maravilla porque tener que quedarte tan rápido solita saliendo adelante con esa baby y con la carrera que ella tiene, eso es muy difícil".
La pareja de cantantes confirmó su separación en mayo de 2024.