Carmen Aub revela diagnóstico de su hija: "Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió"

Confesó que vivió días de mucho enojo, tristeza, ya que nunca se le fue detectado nada durante el embarazo, pese a los múltiples exámenes realizados.

"Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió", afirmó Aub en el post que acompañó junto a varias fotografías junto a su hija y su esposo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de "El Señor de los Cielos" habló sobre cómo enfrentaron cuando les informaron sobre la pérdida auditiva moderada a severa de su hija Lu.

Ciudad de México, México.- La actriz mexicana Carmen Aub abrió su corazón con sus seguidores y reveló que su hija de apenas dos meses fue diagnosticada con un problema auditivo con el que vivirá toda su vida.

Afirmó fueron afortunados de detectar la condición a tiempo, y que ahora les queda un nuevo mundo por conocer.

El anuncio lo hizo en honor al mes de la Conciencia sobre la Sordera para visibilizar lo que muchas familias atraviesan, luego de entender que su "papel" no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles.

"En honor al “Mes de la Conciencia sobre la Sordera”, queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija, Lu.

Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas.

Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa.

Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales... incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que aunque llegaban con amor, no nos daban paz. Y luego el: “Hay cosas peores”. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele. Personas que pasaron por lo mismo que nosotros, nos enseñaron a no minimizar el dolor, porque eso sólo lleva a un sentimiento de culpa aún mayor.

Pasamos de la negación (buscando segundas opiniones, convencidos de que era fluido en los oídos o un error en la prueba), a la tristeza, al enojo y finalmente a la acción, sintiéndonos afortunados de que se detectó tan temprano en su vida. Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas... opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas.

Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde YA, para que pueda moverse con seguridad entre dos mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’. En él seguro se enfrentará a muchos obstáculos e inseguridades, pero nunca estará sola..."

