María Cristina Bravo de "Los Chicaneros" supera primera etapa del cáncer

María Cristina Bravo, de "Los Chicaneros", conmovió a sus miles de seguidores con un emotivo mensaje en el que anunció que logró superar la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer de mama.
El pasado martes 23 de septiembre, compartió un video a través de la cuenta oficial de Instagram de "Los Chicaneros", clip en el que aparece agradeciendo el apoyo de todos los que han estado pendientes de su proceso.
“Quiero agradecerles a ustedes por todo, los mensajes positivos, el amor que me mandaron a través de las redes. Eso me hizo mucho bien y se los agradezco infinitamente. Dios los bendiga a todos”, manifestó Bravo.
En el video, María Cristina también aparece tocando una campana de la victoria, símbolo tradicional de cierre de un ciclo en los tratamientos de cáncer.
Nicolás Botero, hijo de María Cristina y uno de los creadores de contenido de Los Chicaneros, aseguró que todavía falta un largo camino por recorrer, ya que el tratamiento continúa en otras fases para lograr una recuperación total.
“Seguiremos compartiendo cada avance y cada logro, porque esto es solo el comienzo de una nueva etapa en la salud de mi mamá”, comentó Botero.
Los usuarios de redes sociales no tardaron en dejar cientos de mensajes de felicitaciones y aliento. Una seguidora, que además es enfermera, expresó su admiración: “Soy testigo del proceso y sé lo difícil que es. Gracias por mostrarnos su fuerza y ejemplo”.
“Celebramos con ustedes esta victoria”. “¡María... bravooooo! Te saluda una sobreviviente desde Argentina. Vamos por más guerrera”, son algunos de los comentarios que se leen tras el video.
El proceso de tratamiento contra el cáncer de seno puede ser prolongado y desafiante, por lo que los internautas destacan que la unidad familiar es vital durante el tratamiento, destacando el acompañamiento de Nelson y Nicolás Botero a Cristina.
Por ahora, la madre de Los Chicaneros sigue optimista respecto de su tratamiento. Mientras tanto, los usuarios de redes sociales siguen a la expectativa de su mejoría.