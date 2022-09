Carlos Villagrán “Kiko”: “Lo que el mundo me ha regalado, entre risas y aplausos, es lo que más he valorado”

Dije una frase nada más: ¡Ah caray!, me quedé sin trabajo... y empecé a buscar. Lógicamente estaban interesados Venezuela, Argentina y Chile. Quien me acogió inmediatamente fue Venezuela, donde viví ocho años y medio. En Argentina permanecí 11 años y luego tres años en Chile y en Brasil... ¡estuve por todo el mundo! Me fui haciendo, poco a poco, ciudadano del mundo.

Sí y no. La disfruté muchísimo, por su puesto, pero hay una canción de Juan Gabriel que dice: ‘Dios perdona, pero el tiempo no’. Entonces, tenemos que estar conscientes del tiempo y que tenemos que seguir adelante, y con lo que me siguen regalando pues estoy muy conforme. Prefiero ver el lado positivo y no el negativo. La vida te va moldeando.

Esa es una gran verdad y, claro, todos llevamos a un niño dentro. Te puedes topar con gente que le molesta que abras o no la ventana o que si hace frío o calor, a ese tipo de personas todo les molesta, y en realidad, no tienen un niño adentro. En cambio nosotros nos vamos a acoplar a todo y el niño te puede ayudar a todo. Es más te puedo poner un ejemplo, aunque seas adulto tú vas y compras una videocasetera o bien un teléfono y eso sigue siendo un juguete para ti; tiene miles de botones y cosas y estás alimentando el niño que traes adentro.

Pues esos ni yo sabía que los hacía, hasta que una vez, había un perico y trate de decirle ‘burro’, pero lo hice “cotorreando’, como ellos. En los primeros episodios de “El Chavo del 8”, Enrique Segoviano -director del programa- me decía: La Chilindrina llora con un eh, “eh, eh, eh”, el Chavo con “pipipipipí”, ¿cómo va a llorar Kiko?’. ‘Yo tengo un sonido gutural’ dije, y él dijo ‘sí, me gusta’. Así que Segoviano fue el de esa idea. Así se quedó el llanto de Kiko.

Nunca fue un proceso. Te diré que desde niño inflaba los cachetes. De hecho, tenía un tío cachetón; mi papá me llamaba y me decía: ‘hijo, háblales como tu tío el Chapera (un seudónimo cariñoso)’ y supuestamente yo lo imitaba y se reía de mí. En ese entonces, me caía mal mi papá. Cuando se es niño hay complejos pues cae mal que te obliguen a hablar y que se rían de ti. Sin embargo, al final, fue mi modus vivendi: Kiko, y así lo apliqué. “El Chavo del 8”, en un inicio, no era un programa, era un sketch de 10 minutos y ahí hice de niño. Me fui a vestuario y encontré el traje de marinerito y me puse una gorra; baje con Chespirito y le pregunté: ‘¿quieres que hable como niño o que te hable así con los cachetes?’ A lo que respondió: “no, con los cachetes” y ahí nace Kiko.

¿Podría aceptar un fracaso a estás altura?

Por supuesto. Me levanto y otra vez me levanto. Un día me dijo Dios: ‘te quieres quedar en el muro de los lamentos o lo brincas’. Le dije: ‘Lo brinco señor’.

+Carlos Villagrán revela por qué sacaron a ‘Quico’ de El Chavo del 8

Hábleme de esta etapa circense.

Siempre fue etapa circense. Siempre me llamaban para diferentes circos y casi todos, en su mayoría, le ponían ‘el circo de Kiko’, como imán. Es decir, yo no sé cuánto cuesta una carpa, cómo se levanta, ni cómo se traslada, ni nada pero estoy ahí. He trabajado en todo tipo de escenarios, de fútbol, de béisbol, coliseum, estadios, teatros, y más que otra cosa, circos.

Su efecto ha sido multigeneracional, al punto de que los centennials actuales lo reconocen, ¿así lo percibe?

Creo que marcamos a cuatro o cinco generaciones. Bueno, de hecho, cuando estoy en el circo pienso en que los niños de estas últimas generaciones ya no me conocen o que van a estar aburridos, pero me abrazan y me dicen: “¡Kiko es mi personaje favorito!” y una cantidad de cosas muy lindas. Me quedo como ‘¡órale!’. La gente me ha tratado de maravilla.

A sus 78 años invariablemente se enfrenta a críticas por continuar sobre los escenarios, ¿cómo lidia con ello?

No les contesto; al contrario les digo que pongan lo que ustedes quieran, yo no me voy a meter con nadie. Es la opinión de terceros y la tengo que respetar, yo debo seguir adelante con lo que me toque seguir.

ADEMÁS: Así eran los personajes del Chavo del 8 cuando eran niños