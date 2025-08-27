Carlos Eduardo Espina dona $50,000 a Shin Fujiyama para construir escuelas

Texas, Estados Unidos.- El influencer Carlos Eduardo Espina cumplió su palabra al donar 50,000 dólares al filántropo y creador de contenido Shin Fujiyama para seguir construyendo escuelas a beneficio de la niñez hondureña.
En sus redes sociales, Fujiyama anunció con emoción el donativo de parte de su amigo radicado en Estados Unidos, a quien en el pasado mes de julio conoció en persona.
"¡Noticia de última hora! Acaba de llegar una donación de 50,000 dólares de mi gran amigo Carlos Eduardo Espina. Con esa donación, vamos a poder construir una escuela más aquí en Honduras, ya que queremos construir mil escuelas", relató Fujiyama.
El influencer de raíces japonesas informó que están seleccionando la ciudad en la que construirán el centro educativo, el cual podría convertirse en la escuela número 106 o 107 desde que inició su proyecto.
La construcción del nuevo centro escolar con los fondos que envió Espina iniciará cuando culminen las obras de las construcciones que se están realizando en La Ceiba y Olancho.
Cuando Shin Fujiyama visitó a Carlos Eduardo Espina, este le consultó cuánto dinero se necesitaba para construir una escuela, confesando que se requieren de $50,000.
"Yo me comprometo hoy a ayudarlo con 50,000 dólares para construir otras escuelas", respondió Espina, quien se caracteriza por sus labores humanitarias a favor de la comunidad de migrantes en Estados Unidos.
Esta es la tercera ocasión en la que Espina hace una donación a la causa de Shin Fujiyama, pues abiertamente ha manifestado que admira su compromiso por la educación de los niños.
La primera ocasión fue cuando Fujiyama corrió 250 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para recaudar fondos para la reconstrucción de la Escuela Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Espina aportó con más de 20,000 dólares.
La segunda vez fue en el maratón de 3,000 kilómetros, en los que Fujiyama corrió desde México, pasando por Guatemala y El Salvador hasta llegar a Honduras. En esa ocasión, Espina donó 10,000 dólares.
Cabe resaltar que ambos creadores de contenido jugarán en el partido de tiktokers de Honduras, El Salvador, Guatemala y México que se disputará el 20 de septiembre.