Carlos Eduardo Espina dona $50,000 a Shin Fujiyama para construir escuelas

Texas, Estados Unidos.- El influencer Carlos Eduardo Espina cumplió su palabra al donar 50,000 dólares al filántropo y creador de contenido Shin Fujiyama para seguir construyendo escuelas a beneficio de la niñez hondureña. En sus redes sociales, Fujiyama anunció con emoción el donativo de parte de su amigo radicado en Estados Unidos, a quien en el pasado mes de julio conoció en persona.

"¡Noticia de última hora! Acaba de llegar una donación de 50,000 dólares de mi gran amigo Carlos Eduardo Espina. Con esa donación, vamos a poder construir una escuela más aquí en Honduras, ya que queremos construir mil escuelas", relató Fujiyama. El influencer de raíces japonesas informó que están seleccionando la ciudad en la que construirán el centro educativo, el cual podría convertirse en la escuela número 106 o 107 desde que inició su proyecto. La construcción del nuevo centro escolar con los fondos que envió Espina iniciará cuando culminen las obras de las construcciones que se están realizando en La Ceiba y Olancho.