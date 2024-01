Cantante de Kabah es hospitalizada tras ser golpeada por su hijo

“Sebastián se muy, muy agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy en el hospital a ver qué me pasó”, contó en sus historias.

Luego de unas horas, la cantante confirmó que no tenía ningún hueso roto. “Ya salí del hospital, tengo una tendinitis, porque gracias a Dios no está roto, pero me fregó el tendón”.

Federica aseguró que algunas veces ser madre azul (como le llaman a los padres de hijos autistas) es una montaña rusa y desde que adoptó a Sebastián lo supo.

“Hay días que Sebastián está increíble y que lo veo a los ojos y corresponde, y (me) ve, abraza y ama. Son estos momentos que valoras muchísimo”, confiesa.